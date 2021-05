Vandali iznakazili pročelja stavb v Kopru

Po tem, ko so lani poleti vandali porisali zidove koprske Taverne in Male lože ter nekaterih zasebnih stanovanjskih objektov v Župančičevi in Čevljarski ulici, so bili pred dnevi znova na delu, sporočajo s koprske občine. Poleg stranskega zidu Pretorske palače in Fakultete za humanistične študije so z grafiti poslikali tudi nekaj objektov na Kidričevi ulici. Koprska občina tovrstna dejanja vandalizma in uničevanja kulturne dediščine ostro obsoja, zadevo je prijavila tudi Policiji.