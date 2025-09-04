Svetli način
Slovenija

Še pred začetkom zaračunavanja vandali uničili parkomat pod Joštom

Kranj, 04. 09. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 24 minutami

STA , N.L.
Mestna občina Kranj je po ureditvi ceste in parkirišč pod Sv. Joštom s 1. septembrom uvedla plačljivo parkiranje, ki za 24 ur stane dva evra. Parkomat je bil še pred začetkom zaračunavanja minuli konec tedna tarča vandalov in je trenutno v popravilu, občina pa plačevanja parkirnine ne bo zamaknila, saj je plačilo možno tudi prek aplikacije.

Mestna občina Kranj je konec avgusta sporočila, da bo s 1. septembrom uvedla enoten sistem plačljivega parkiranja na sedmih parkiriščih pod Joštom, ki skupaj zagotavljajo 96 parkirnih mest. Parkiranje je dovoljeno izključno na označenih parkirnih mestih znotraj parkirišč, parkiranje na in ob cesti pa je prepovedano. Višina parkirnine znaša dva evra za 24 ur parkiranja, obiskovalci pa si lahko pridobijo tudi letni abonma v višini 50 evrov.

Kot so izpostavili v mestni upravi, spremembe uvajajo zato, da bi izboljšali prometno-varnostne razmere za vse udeležence v prometu in izboljšali pretočnost prometa. Predsednik Krajevne skupnosti Jošt Jaka Kregar je pojasnil, da si že dlje časa prizadevajo za bolj urejeno parkiranje. Podpirajo tudi uvedbo parkirnine, saj bo zbrani denar namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti. Ob tem pozivajo obiskovalce Jošta, naj res uporabljajo le urejena parkirišča in ne parkirajo ob cesti, na travnikih ter ob vstopih na gozdne poti.

Pri parkomatu bodo postavili nadzorne kamere

Za plačilo parkirnine je občina na parkirišču številka 1 postavila parkomat, ki pa so ga neznanci ta konec tedna uničili. Kot so za STA pojasnili na občini, je parkirni avtomat trenutno v popravilu. Ne bodo pa zaradi dejanja, ki so ga prijavili tudi Policiji, zamaknili uvedbe plačila parkirnine. Uporabniki parkirišč lahko namreč plačajo parkirnino prek aplikacije EasyPark.

V prihodnje bo Mestna občina Kranj pri parkomatu postavila nadzorne kamere, medobčinsko redarstvo pa bo v naslednjih dneh izvedlo poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem zunaj določenih parkirnih površin in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepalo.

Kot so zagotovili na kranjski mestni občini, sicer pogostih težav z vandalizmom v zadnjih časih ne zaznavajo. "Občasno so na udaru kakšni koši za smeti, otroška igrala, klopi, vendar gre po naši oceni za osamljene primere," so zapisali.

Znamenita oltarna slika po 85 letih spet doma v cerkvi sv. Frančiška

