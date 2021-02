Vandali oskrunili prostore Zavoda Iskreni

Ljubljanski policisti so sporočili, da so jih danes, okoli 11.30, obvestili o poškodovanju objekta na območju Centra. "Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je neznani storilec tekom noči s sprejem porisal objekt in s tem povzročil za okoli 2000 evrov materialne škode. Policisti v zadevi še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so dodali.

Urednik portala Domovina.je Rok Čakš , katerega izdajatelj je ravno Zavod Iskreni, pa je zapisal: "Razumete, kako deluje psihologija, ko podpihujete in hujskate ljudi proti nekomu?" . Na Čakšev tvit se je odzval tudi direktor urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija , ki je omenjeni primer vandalizma označil kot nesprejemljiv. Ob tem je spomnil tudi na oskrunjenje fasade stavbe, kjer ima ordinacijo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenke Forte in na napad na ljubljansko stolnico. Pripisal je, da je imel "Tonin prav, ko je poudaril, da gre za sistematične napade na kristjane in naše vrednote". Ob tem se je vprašal, kje je policija.

Vandalizem na sedežu Zavoda Iskreni so številni obsodili, med drugim tudi predsednik NSi Matej Tonin . "Radikalna politična stališča, ki drugače mislečim in ljudem z drugačnimi vrednotami odrekajo temeljne človekove pravice, so v zgodovini vedno vodila v napačno smer," je zapisal na Twitterju. Ob tem je dodal, da si moramo skupaj prizadevati za Slovenijo pluralnosti, strpnosti in spoštovanja različnosti.

Strogo so vandalizem nad zavodom na Twitterju obsodili tudi v stranki SD, kjer so zapisali, da morajo korupcijo preganjati institucije, ki so za to pristojne."Prostora za nasilje in vandalizem v demokraciji ni in ne sme biti," so še dodali. Nasilje je obsodila tudi poslanka LMŠ Jerca Korče.

Spomnimo

Na Zavod Iskreni, kjer je bil nekaj časa soustanovitelj tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz kvote NSi Janez Cigler Kralj, so v zadnjem času v javnosti in političnih vrstah leteli očitki o primernosti financiranja. Ministra je zaradi tega med drugim doletela tudi interpelacija.