Vandali z antisemitskimi napisi pografitirali mariborsko sinagogo

Boris Hajdinjak , direktor Sinagoge Maribor, je v sporočilu za javnost opomnil, da so bili Judje v slovenski zgodovini vedno samo maloštevilna manjšina. "Zato je izjemno, da se je v Mariboru ohranila srednjeveška sinagoga. Namreč: ni prav veliko evropskih mest, ki imajo ohranjeno srednjeveško sinagogo. To izjemnost potrjuje leta 2015 mariborski sinagogi podeljen naziv kulturnega spomenika državnega pomena," je povedal.

"Kakšno je naše delovanje, za katere vrednote se zavzemamo, s kom sodelujemo, kdo nas financira in kdo smo, ni razvidno samo na naših spletnih straneh, temveč tudi v mnogih naših knjigah, člankih, razstavah, predavanjih, filmih in intervjujih, ki so v veliki meri dostopni na internetu," pravi Hajdinjak, ki dodaja, da jih prav zato zelo žalosti, da je bila zgradba ponovno tarča vandalizma ter izražanja za Jude žaljivih in grozečih stališč.

Dodal je še, da "resnično močne države niso države, ki imajo letalonosilke, na tisoče tankov ali neizčrpne količine denarja. Resnično močne države so države, ki vključujejo vse svoje prebivalce, torej tudi najmanjšo manjšino. Verjamem, da se s tem mnenjem strinja večina prebivalcev Republike Slovenije".

O dogodku so obvestili Policijo.

Vlada: Napise najostreje obsojamo

"Najostreje obsojamo antisemitske napise v Mariboru. Taki izpadi sovraštva nimajo mesta v naši družbi in so v popolnem nasprotju z načeli in vrednotami strpnosti in sožitja med narodi," je v odzivu zapisala vlada.