Vandali razdejali 'naj javno stranišče leta'. Primer preiskuje Policija

Da situacija še zdaleč ni zabavna, kaže tudi statistika. Vandalizma je namreč na tem koncu, sploh ob tržnici, iz leta v leto več. Nad uničenjem so ogorčeni tudi domačini. "To je nesramnost, mogoče se je mladina dolgočasila," je dejanje komentiral eden od mimoidočih.

Dokončno oceno škode pa bo podalo njihovo komunalno podjetje, ki je moško stranišče navsezgodaj zjutraj saniralo do te mere, da ga lahko vsaj nemoteno uporabljajo. A na eni od kabin vrat še vedno ni, tista, ki so ostala, pa so prav tako poškodovana. Z iskanjem vandalov se zdaj ukvarja Policija.

Javno moško stranišče na osrednji murskosoboški tržnici je zjutraj postreglo s prizorom, ki ga v Prekmurju niso vajeni. Razdejanje ob umivalniku, razbita ogledala, potrgane so tudi cevi. Direktorica mestne uprave Murska Sobota Milena Vöröš je naštela škodo: od uničenih wc-kotličkov, do poškodovanega stavbnega pohištva, kot so vrata in omare.

Ocenjevalci javnih stranišč so sicer ugotovili, da je večina javnih stranišč lepo vzdrževanih, čistih in urejenih. A stanje javnih stranišč se v različnih občinah iz leta v leto seveda spreminja, ponekod bolj drugod pa manj izrazito. Med mestnimi občinami, ki so letos napredovale po lestvici navzgor, so izpostavili prav letošnjo zmagovalko Mestno občino Murska Sobota, ki je lani dosegla četrto mesto. Lanska zmagovalka v kategoriji ostalih (nemestnih) občin je bila sicer Občina Krško. "V Krškem so očitno odlično ohranili kontinuiteto, saj so se kot novinci med mestnimi občinami uvrstili na drugo mesto in s tem povečali konkurenco v tej kategoriji. V obeh omenjenih občinah so stranišča lepo higiensko urejena in nudijo ves nujni higienski material," so sporočili.

Na vrhu lestvice Murska Sobota in Ormož, na dnu Nova Gorica in Lenart

Prav to stranišče pa je sicer tudi zaradi urejenosti pred le enim mesecem prejelo naziv "Naj javno stranišče leta". Komisija je javna stranišča ocenjevala v 12 mestnih občinah in 37 ostalih (nemestnih) občinah. Skupno so obiskali 125 lokacij javnih stranišč, zaradi različnih razlogov pa so jih ocenili 118.

Ocenjevali so sicer dostopnost javnih stranišč, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, dotrajanost in delovanje opreme, zalogo higienskega materiala. Prav tako pa so posebno pozornost namenili tudi sanitarijam za invalide, kjer so upoštevali enake kriterije, seveda s prilagoditvijo invalidom. Murska Sobota je tako po kriterijih zbrala največ točk: "Mesta občina Murska Sobota ima dve javni stranišči. Obe sta brezplačni za uporabo in imata sanitarije za osebe na invalidskih vozičkih. Pri nobenem kljub določeni dotrajanosti enega od stranišč ni bilo pomanjkanja higiene in higienskega materiala, kar je tokrat očitno predstavljalo ključ do uspeha."

V kategoriji nemestnih občin je "Naj javno stranišče" postalo stranišče v občini Ormož. A vsa stranišča niso dosegla takšnega uspeha. Na dnu lestvice se je na seznamu javnih stranišč v mestnih občinah znašlo novogoriško stranišče, v nemestnih občinah pa javno stranišče v Lenartu. "Med vključenimi v akcijo je 51 občin, kjer nimajo javnih stranišč. Slednji podatek se nam zdi skrb vzbujajoč, saj so javna stranišča splošno družbeno koristna, in želimo si, da bi občine to zaznale ter pripomogle k izboljšanju," so medtem še zapisali v biltnu Društva za kronično vnetno črevesno bolezen.