Vandali s kljukastimi križi nad prostore Ministrstva za kulturo

"Ponoči so nekulturni neznanci davkoplačevalcem ponovno povzročali škodo. Še en napad na stavbo Ministrstva za kulturo. Eden izmed vrste napadov na ministrstvo in uslužbence, ki si sledijo iz tedna v teden," so zapisali na Ministrstvu za kulturo.

Neznani storilci so se na kulturno ministrstvo sicer znesli že večkrat, med drugim tudi decembra lani, ko so v fasado vrgli več balonov, napolnjenih s črno barvo. Takrat je po prvi oceni Policije nastalo za okoli 2.500 evrov škode.

Na ministrstvu so takrat dejali, da se "tovrstne akcije" vrstijo že od poletja in da so njihovi uslužbenci vse bolj prestrašeni, policijo pa so pozvali, da storilce, ki so vsak teden bolj drzni, čim prej izsledi, preden se ne zgodi še kaj hujšega.

Na ministrstvu so takrat v sporočilu za javnost zapisali, da se tovrstne "akcije" vrstijo že od poletja, pod njih pa se po navadi podpiše aktiv delavk in delavcev v kulturi. "Najbolj razvpita je bila akcija, kjer so z okrvavljenimi stoli in mizami, na katerih so bila imena ministra in sodelavcev, na grafičen način grozili s pokolom,"so zapisali in spomnili, da so neznanci polepili stekla ministrstva z letaki, na katerih je bila glava Zlatana Čordića, čez njegova usta pa napisana imena javnih uslužbencev, zaposlenih na ministrstvu.

Takrat je Čordić tudi prišel na ministrstvo in po njihovih besedah vpil in grozil javni uslužbenki, ji govoril, da jo snema in celo, da dela za obveščevalno službo. "Uslužbenko je strah za življenje in je gospoda Čordića prijavila na policijo," so takrat zapisali.