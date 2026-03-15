Vandali na balkon sobe hčerk Jaše Jenulla zmetali jajca

"Mlajša hčerka se je igrala v sobi, ko je zaslišala udarce na okno. Priteče ven in mi pove, da so zmetali jajca v okno našega balkona," je v posnetku na družbenem omrežju sporočil vidno pretreseni Jaša Jenull.

"To je noro, ne vem, kaj naj rečem drugega ... Kako smo prišli do te točke v Sloveniji, da se ljudem zdi normalno, da zvečer v otroško sobo mečejo jajca? Da vandalizirajo dom nekoga?"

Jenull je dogodek sprva pripisal skrajnim privržencem desne politike. "Če se že zdaj to dogaja, kaj se bo šele dogajalo, ko ti ljudje pridejo na oblast?" je vprašal in ljudi pozval na volitve.

Pozneje je sporočil, da je poklical policijo, ta pa mu je ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju že v preteklosti tudi dogajali napadi z jajci na druga stanovanja.

"Resnično upam, da storilce najdejo in upam, da se ugotovi, da ne gre za načrtno politično akcijo ampak zgolj za naključni napad nekih neuravnovešencev," je sporočil. "V času, ko preko socialnih omrežij vsakodnevno dobivam grožnje z nasiljem, ko se za potrebe politične kampanje širijo najbolj grozne možne laži o meni in ko se ne morem niti sprehoditi skozi mesto, ne da bi se nekdo zadiral name in na člane moje družine bi bil samo navaden objestni vandalizem praktično olajšanje," je še dodal.