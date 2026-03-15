Vandali na balkon sobe hčerk Jaše Jenulla zmetali jajca

Ljubljana, 15. 03. 2026 09.35 pred 24 minutami 3 min branja 69

Avtor:
U.Z.
Napad na stanovanje Jaše Jenulla

Jaša Jenull, predstavnik civilne iniciative Glas ljudstva, je pozno sinoči na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek, v katerem je sledilcem sporočil, da so neznanci napadli njegovo stanovanje v Savskem naselju. V okna sobe, v kateri spita njegovi hčerki, so zmetali več jajc in prestrašili njegovo družino.

"Mlajša hčerka se je igrala v sobi, ko je zaslišala udarce na okno. Priteče ven in mi pove, da so zmetali jajca v okno našega balkona," je v posnetku na družbenem omrežju sporočil vidno pretreseni Jaša Jenull.

"To je noro, ne vem, kaj naj rečem drugega ... Kako smo prišli do te točke v Sloveniji, da se ljudem zdi normalno, da zvečer v otroško sobo mečejo jajca? Da vandalizirajo dom nekoga?"

Jenull je dogodek sprva pripisal skrajnim privržencem desne politike. "Če se že zdaj to dogaja, kaj se bo šele dogajalo, ko ti ljudje pridejo na oblast?" je vprašal in ljudi pozval na volitve. 

Pozneje je sporočil, da je poklical policijo, ta pa mu je ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju že v preteklosti tudi dogajali napadi z jajci na druga stanovanja.

"Resnično upam, da storilce najdejo in upam, da se ugotovi, da ne gre za načrtno politično akcijo ampak zgolj za naključni napad nekih neuravnovešencev," je sporočil. "V času, ko preko socialnih omrežij vsakodnevno dobivam grožnje z nasiljem, ko se za potrebe politične kampanje širijo najbolj grozne možne laži o meni in ko se ne morem niti sprehoditi skozi mesto, ne da bi se nekdo zadiral name in na člane moje družine bi bil samo navaden objestni vandalizem praktično olajšanje," je še dodal.

Asta Vrečko: Dno dna

Da je popolnoma zgrožena nad nizkotnim napadom na otroško sobo in da je letošnja volilna kampanja resnično na novo definirala, kaj pomeni dno dna, je po napadu sporočila sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko.

Povedala je, da so pred nekaj tedni tudi vanjo vrgli jajca in se drli "skrajno ogabne stvari, ki jih ni za ponavljati". "Ne prvič in ne zadnjič, jasno. Večkrat mi prelepijo nabiralnik in podobne stvari, gre kdo za mano in sika grdobije. Na spletu in po pošti tudi grozijo, spravljajo se tudi na družino. In to od vsega najbolj boli. Ampak Jaša Jenull ni niti politični funkcionar. Ne kandidira na teh volitvah. Je samo človek, član civilne družbe, ki glasno opozarja na krivice."

To, kar se dogaja, je nedopustno, je opozorila. "Od širjenja laži, sovraštva, dezinformacij, poniževanj, osebnih diskreditacij, manipulacij z umetno inteligenco. Bolj umazane kampanje v Sloveniji še nismo imeli," je še dodala in ljudi pozvala na volitve.

Napad obsodili tudi v Svobodi

Da najostreje obsojajo napad na Jašo Jenulla in njegovo družino, so sporočili tudi iz Gibanja Svoboda.

"Jaša Jenull je samo predstavnik civilne družbe in niti ne kandidira na volitvah, pa so se vandali spravili na njegov dom, posegli so v njegovo zasebno lastnino in želeli ustrahovati celo otroke," so zapisali.

Dodali so, da v tokratni kampanji za državnozborske volitve gledamo najbolj pritlehne metode ustrahovanja ljudi. "Mrtve živali na plakatih Svobode, manipulacije in laži s prisluhi, napad na predstavnike stranke Mi socialisti, zdaj pa še napad na stanovanje predstavnika civilne iniciative Jaše Jenulla so najbolj brutalni prijemi umazane politične kampanje."

jaša jenull napad stanovanje jajca politična kampanja volitve 2026

KOMENTARJI69

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
15. 03. 2026 10.08
To so sami metali. Kot z psom na vrhniki.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
15. 03. 2026 10.08
Meni gre ornk na k vsak ki se postavlja na določeno stran. Je pa res da nas desnica ni naredila revne.
Odgovori
0 0
bik123
15. 03. 2026 10.07
kje zivi ta jenul? v nekem bunkerju?
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
15. 03. 2026 10.07
Jenull ima otroka???
Odgovori
0 0
Victoria13
15. 03. 2026 10.07
Vsak dobi tisto, kar si zasluži! Sovraštvo, do drugače mislečih kar bruha iz skrajnih levičarjev!!!
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
15. 03. 2026 10.07
Tole me spominja na požig reichstaga, ko so naciscti za svoje delo potem obsodili nasprotnike.
Odgovori
+1
1 0
supergigi
15. 03. 2026 10.06
Lol spet te njihove fore. Ravno sedaj teden pred volitvami 😂😂
Odgovori
+1
1 0
Veščec
15. 03. 2026 10.06
dobro da so bila samo🥚🥚🥚🥚,d ni blo kej drugega.škode ni,je blo pa mau za pospravit,pa to
Odgovori
+1
1 0
proofreader
15. 03. 2026 10.06
To je tisti, ki je dve leti režiral proteste in napadal policiste.
Odgovori
+2
2 0
kovanec
15. 03. 2026 10.06
Ko v predvolilni kampanji se pristaši ene opcije poslužujejo takih stvari se po navadi te obrnejo v prid žrtvi.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
15. 03. 2026 10.05
Včasih bi to pujsa na njegovem balkonu z veseljem pojedla.
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
15. 03. 2026 10.04
Janšisti spet na delu.
Odgovori
+2
5 3
proofreader
15. 03. 2026 10.03
Siol je imel članek napisan že pred dogodkom. Poglejte zaporedno številko objave.
Odgovori
+3
6 3
Trikrat cepljen
15. 03. 2026 10.02
Seveda ni prav kar se je zgodilo! Človek naj se vpraša, kam pelje slusžba, ko non stop po socialnih omrežjih zlivaš gnojnico po političnih nasprotnikih, in se izpostavljaš, ter pravociraš drugačno misleče ? Vsak ki je le malo časa preživel na teh internetnih mrežah ve, kako se odziva javnost.
Odgovori
+4
7 3
nekdonekaj20
15. 03. 2026 10.02
lol takoj je okrivil hudobno desnico, ampak ko se bo izkazalo, da so pac kaki juznjaski balkanski mlajsi vandali bodo takoj tiho.
Odgovori
+4
8 4
VladaPada
15. 03. 2026 10.02
To si je sam naredil. Zlorablja hčerko za volilno kampanjo kot taprav podpornik islamskega radikalizma. Policijo mu poslat na dom tako kot Niki Kovač Tanji Fajon in se nekaterim levakom ki hujskajo mladino h sovražnosti.... vse incidente so sami sproducirali in dali v javnost. Tale je namenjen h zameglitvi prisluhov. Oprankoti.
Odgovori
+4
8 4
ptuj.si
15. 03. 2026 10.02
Fotopub jenull
Odgovori
+4
8 4
ja ka ku pk
15. 03. 2026 10.02
naslednic se eksploziv gor
Odgovori
-3
2 5
Alergičen na levake
15. 03. 2026 10.01
Jenull se je šel kar na policijo pritožit ... a se je kaj po tleh metal, pa tulil naj snemajo ???
Odgovori
+6
9 3
proofreader
15. 03. 2026 10.00
Dvomim, da bi desničarji tako delali s hrano. To so bolj leve metode, tudi v fotopubu so imeli performanse s hrano.
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
