Vandali na balkon sobe hčerk Jaše Jenulla zmetali jajca

"Mlajša hčerka se je igrala v sobi, ko je zaslišala udarce na okno. Priteče ven in mi pove, da so zmetali jajca v okno našega balkona," je v posnetku na družbenem omrežju sporočil vidno pretreseni Jaša Jenull.
"To je noro, ne vem, kaj naj rečem drugega ... Kako smo prišli do te točke v Sloveniji, da se ljudem zdi normalno, da zvečer v otroško sobo mečejo jajca? Da vandalizirajo dom nekoga?"
Jenull je dogodek sprva pripisal skrajnim privržencem desne politike. "Če se že zdaj to dogaja, kaj se bo šele dogajalo, ko ti ljudje pridejo na oblast?" je vprašal in ljudi pozval na volitve.
Pozneje je sporočil, da je poklical policijo, ta pa mu je ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju že v preteklosti tudi dogajali napadi z jajci na druga stanovanja.
"Resnično upam, da storilce najdejo in upam, da se ugotovi, da ne gre za načrtno politično akcijo ampak zgolj za naključni napad nekih neuravnovešencev," je sporočil. "V času, ko preko socialnih omrežij vsakodnevno dobivam grožnje z nasiljem, ko se za potrebe politične kampanje širijo najbolj grozne možne laži o meni in ko se ne morem niti sprehoditi skozi mesto, ne da bi se nekdo zadiral name in na člane moje družine bi bil samo navaden objestni vandalizem praktično olajšanje," je še dodal.
Asta Vrečko: Dno dna
Da je popolnoma zgrožena nad nizkotnim napadom na otroško sobo in da je letošnja volilna kampanja resnično na novo definirala, kaj pomeni dno dna, je po napadu sporočila sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko.
Povedala je, da so pred nekaj tedni tudi vanjo vrgli jajca in se drli "skrajno ogabne stvari, ki jih ni za ponavljati". "Ne prvič in ne zadnjič, jasno. Večkrat mi prelepijo nabiralnik in podobne stvari, gre kdo za mano in sika grdobije. Na spletu in po pošti tudi grozijo, spravljajo se tudi na družino. In to od vsega najbolj boli. Ampak Jaša Jenull ni niti politični funkcionar. Ne kandidira na teh volitvah. Je samo človek, član civilne družbe, ki glasno opozarja na krivice."
To, kar se dogaja, je nedopustno, je opozorila. "Od širjenja laži, sovraštva, dezinformacij, poniževanj, osebnih diskreditacij, manipulacij z umetno inteligenco. Bolj umazane kampanje v Sloveniji še nismo imeli," je še dodala in ljudi pozvala na volitve.
Napad obsodili tudi v Svobodi
Da najostreje obsojajo napad na Jašo Jenulla in njegovo družino, so sporočili tudi iz Gibanja Svoboda.
"Jaša Jenull je samo predstavnik civilne družbe in niti ne kandidira na volitvah, pa so se vandali spravili na njegov dom, posegli so v njegovo zasebno lastnino in želeli ustrahovati celo otroke," so zapisali.
Dodali so, da v tokratni kampanji za državnozborske volitve gledamo najbolj pritlehne metode ustrahovanja ljudi. "Mrtve živali na plakatih Svobode, manipulacije in laži s prisluhi, napad na predstavnike stranke Mi socialisti, zdaj pa še napad na stanovanje predstavnika civilne iniciative Jaše Jenulla so najbolj brutalni prijemi umazane politične kampanje."
