Vandalizem na Bovškem: koga motijo novi hoteli?

Na Bovškem so nasprotniki razvoja turizma in nekaterih lokalnih politikov zadnje čase precej aktivni, z vandalizmom pa povzročajo tudi vse večjo škodo. Pred mesecem dni so v pročelje občinske zgradbe vrgli jajca, minuli konec tedna pa z grafiti popisali fasade, reklamne panoje, table na gradbiščih in celo delovni stroj. Koga motijo novi hoteli na Bovškem in koga so s svojim početjem že uspeli odgnati?