Vandalizem na kopališču za invalide: 'Skok v morje ni samoumevna radost'

Kopališče se nahaja pod Domom dva topola, s katerim upravlja Društvo distrofikov Slovenije. Neznanci so konec tedna uničili ploščice na bazenu, poškodovali inventar, strgali senčna platna in poškodovali reševalni stolp. Zato je bazen, kjer potekajo tudi rehabilitacije, trenutno zaprt.

Na ministrstvu napovedujejo, da bodo spremljali obnovo poškodovanega objekta, za katerega si želijo, da bo čim prej znova dostopen. "Hkrati pozivamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do prostorov, prilagojenih ranljivim skupinam."

"Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ostro obsojamo včerajšnji vandalizem na plaži distrofikov ter slepih in slabovidnih v Izoli. Gre za izjemno neodgovorno in škodljivo ravnanje, ki je poleg nesprejemljivega dejanja, prizadelo ravno tiste, ki že sicer živijo z vsakodnevnimi ovirami in izzivi, " so sporočili iz ministrstva in dejanje označili kot napad na vrednote solidarnosti, vključevanja in dostojanstva najranljivejših v družbi.

Kot so poudarili v Fiho, to ni le poškodba infrastrukture. "To je poseg v eno izmed redkih možnosti, ki jih imajo osebe z invalidnostjo za varno, enakopravno in dostojanstveno doživljanje poletja in stika z morjem," so sporočili.

"Za mnoge ljudi je skok v morje samoumevna poletna radost. Za invalide pa pomeni obisk take prilagojene plaže pogosto edinstveno, dolgo pričakovano in težko dostopno izkušnjo, ki je vezana na posebno opremo, spremstvo in prilagojen dostop. Uničenje takega prostora pomeni več kot zgolj fizično škodo. Pomeni odvzem možnosti in občutka pripadnosti tistim, ki so že sicer pogosto potisnjeni na rob družbenega življenja," so navedli.

V Fihu upajo, da bodo pristojni organi čim prej odkrili storilce in da bo škoda odpravljena. "Še bolj pa si želimo, da bi kot družba pokazali več razumevanja, empatije in odločnosti, ko gre za zaščito pravic in dostojanstva vseh, še posebej tistih, ki si svoje mesto v družbi že tako težko izborijo," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.