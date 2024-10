Vandalizem na prenovljenih objektih hotela Bernardin

Zakaj so se vandali spravili na povsem prenovljene objekte hotela Vile park na Bernardinu, ki sodi pod državno Savo? Policisti še iščejo avtorje mazaške akcije, ki so najverjetneje z motornim oljem zapacali pročelje hotela. Med drugim se je pojavil tudi zapis Riko, prav družba Riko pa je bila glavni izvajalec del. Iz družbe sporočajo, da vse svoje obveznosti poplačujejo v roku, prav tako pa da so že vse plačali, zagotavljajo tudi v družbi Hoteli Bernardin.