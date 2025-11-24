Svetli način
Slovenija

Sabotaže na železnici: 'Upam, da smo blizu konca teh norosti'

Ljubljana, 24. 11. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 47 minutami

Špela Bezjak Zrim
Neznani storilec je na progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, dve vedri, polni kamnov, in lesen prag. Potniški vlak je nastavljene ovire zbil, poškodovanih ni bilo. V soboto zvečer pa so pri Velikem Mlačevem, na progi med Grosupljem in Kočevjem, trije osumljenci prerezali vodnike prometne signalizacije in jih skušali ukrasti. Na Slovenskih železnicah zavržna dejanja najostreje obsojajo in aktivno sodelujejo s Policijo, da bi čim prej odkrili storilce. Direktor Dušan Mes opozarja, da so najnevarnejše mehanske poškodbe, v zadnjih dveh mesecih so jih zabeležili trikrat. "Upam, da smo blizu konca teh norosti," dodaja.

Odlomljene zapornice, skale, kamni ali večji kosi pohištva na tirih, pa tudi trije primeri prerezanega žičnega mehanizma za upravljanje kretnic. Slovenske železnice se soočajo z vandalizmom.

Neznanci so to soboto ovire na progi med Postojno in Rakekom odložili kar sredi dneva. "Je v neposredni bližini enega zavarovanega nivojskega prehoda, kjer je možen dostop tudi z avtomobilom in kjer smo z analizo ugotovili, da se je pred dobrim letom in pol podoben dogodek že zgodil," je povedal Matjaž Kranjc, direktor infrastrukture Slovenskih železnic.

Nekaj ur pozneje, prav tako v soboto, pa so trije osumljeni pri Velikem Mlačevem poskušali ukrasti vodnike prometne signalizacije, a jih je pri tem ujela Policija.

"Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na kraju prijeli tri osebe, in sicer 20-letnika in 19-letnico v družbi mladoletnika," pove Mitja Hrovat, vodja policijskega okoliša na PP Grosuplje.

Stole, mize, celo kolo pa je na tire na Celjskem v zadnjih mesecih večkrat odložil starejši mladoletnik, ki so ga celjski kriminalisti pridržali prejšnji teden.

Najnevarnejše so sicer poškodbe na tirih, opozarja generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes
Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes FOTO: Aljoša Kravanja

"Na območju Gorenjske, kjer skupina ali posameznik mehansko poškoduje železniške naprave, ki jih preusmeri v stanje, kjer bi lahko prišlo do iztirjenja vlakov," je ponazoril.

V dveh mesecih se je to zgodilo ob postaji Vintgar, pa Jezero, prejšnji teden še ob postaji Grahovo. V vseh primerih so zaposleni poškodbe pravočasno odkrili in preprečili tragedijo. "To je praktično poskus, da bi prišlo do nesreče z večjim številom poškodovanih ali žrtev," opozarja in dodaja, da je treba imeti za tak poseg dovolj orodja in znanja.

Sabotaže na tirih sicer pospešeno preiskujejo.

Dušan Mes bo gost v današnji oddaji 24UR ZVEČER. 

"Prioriteta je, da se to odkriva, dokler se ne najde te skupine oziroma posameznikov, ki so se odločili, da na tak način iščejo svojo pozornost ali pa namenoma škodujejo komurkoli," poudarja Mes.

Ob zaznavi sumljivih ravnanj ali nepravilnosti ob ali na železniški progi o tem nemudoma obvestite Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.

štajerc65
24. 11. 2025 20.33
Če vlak iztiri je ogromno željeza. Pa vsi vemo kdo to zbira
ODGOVORI
0 0
geemale
24. 11. 2025 20.27
+1
RTVslo poroča, da se s tem ukvarjajo tudi obveščevalne službe. Lepo! In zdaj hipotetično vprašanje: kaj bodo storili, če se nekdo od storilcev ustraši in razkrije, da deluje na spodbudo ene od SLO političnih opcij, ta pa po nasvetih tuje obveščevalne službe, ki želi tako vplivati na volitve. Pa pustimo "the usual suspects", vse kombinacije so odprte... a res mislite, da bo SOVA temu dorasla? A res mislite, da bodo poklicali na zagovor veleposlanika... če ga sploh imajo?
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
24. 11. 2025 20.33
Po moje so LEVIČARJI vpleteni..Saj vsak CIRKUS zraste na njihovem zelniku sedaj po porazu na referendumu že grozijo..
ODGOVORI
0 0
Dunce
24. 11. 2025 20.18
+1
V Nm je bilo par podobnih incidentov, so krivce celo dobili pa se tega iz različnih razlogov ni obešalo na veliki zvon in najbrž ustrezno sankcioniralo. Stvari so žal tudi zaradi tega eskalirale na celo Slovenijo.
ODGOVORI
1 0
Vlahek
24. 11. 2025 20.15
Ko sem se vozil z vlakom sem imel mesečno minusa cca 300€ vsak drugi dan zamuda,ker zamudi ti se z*** povezavo,nato čakanje in konec messeca cca -20ur......
ODGOVORI
0 0
Vlahek
24. 11. 2025 20.18
Tako da se sploh ne čudi
ODGOVORI
0 0
Vlahek
24. 11. 2025 20.18
+0
Drugače pa Nuron Sabljasta žaga SR 6-22 minuta ali pa 2 pa je prerezan....
ODGOVORI
1 1
GJ19
24. 11. 2025 20.15
+3
Ko se jih dobi se jim naj sodi za naklepni uboj in max 30let zapora, brez pardona, sam kaj, ko sodniki na koncu ne naredijo svojega dela
ODGOVORI
3 0
Malo_sutra
24. 11. 2025 20.12
+3
Pa nujno skrivat ime pa preiimek…
ODGOVORI
3 0
odpisani zasedli vlado
24. 11. 2025 20.07
+5
Kako upanje na konec teh norosti ali kaj kvazi tale??Za take obvezna uvedba zakona usmrtitve,ker so to sociopati katerim ne pomaga niti zaporna kazen niti strokovna pomoč.Taki se ne spremenijo zdravilo pa tudi ne obstaja,ker so rojeni psihopati in,če nekomu ne naredijo škode nimajo miru in ne morejo spati.
ODGOVORI
5 0
Jožajoža
24. 11. 2025 20.03
-1
Pa saj vemo,kdo je zadaj za temi terorističnimi dejanji.dobro vemo,kdo škoduje vladi.dobro vemo,kdo v Sloveniji ne priznava sodišč,policije,zakonov....
ODGOVORI
5 6
Dunce
24. 11. 2025 20.19
A je Zoki?
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
24. 11. 2025 20.02
-4
kaj pa če je to obupan potnik ki mora vstajat ob 3:30 namesto ob 7h zaradi nesposobnosti slovenskih železnic peljat vlak kaj hitreje kot 45km/h? dokler se bo na slo zeleznmicah kradlo kot se, podpiram tovrstno drzavljansko nepokorscino. izkljucno kot opozorilo vladi, da je nekaj hudo narobe z dušanom mesom, ce se dogajajo stvari kot so kretnica v borovnici, ter dejstvo da se na relaciji ljubljana postojna, na odseku kjer je "nova proga", potniki fiijakamo neverjetnih 45 kmh, tece ze cetrto leto te "nove proge", hitrosti pa počasnejše kot v avstroogrski. in nikjer nobenih informacij kaj se dela, kako se dela, zakaj tako pocasne hitrosti ter kdaj naj bi bile stvari urejene. in tako naprej. totalen molk in talanje korupcijskih nagrad vodstvu. da o totalni izkljucenosti slovenskih zeleznic iz evropskih koridorjev, ter planov za naslednjih 30 let sploh ne zacnemo. da o dejstvu da so evropske zeleznice obupale nad slovenijo vsled nekompetentnosti in zgodovinsko juzno zeleznico raje speljale cez avstrijo in italijo v trst, and slovenijo pa vsled zaostalosti obupale - bi se bilo potrebno resno vprasat ali je dusan mes vsled korupcije lahko obtozen veleizdaje, ali si zasluzi se kakih 5 miljonckov nagrade. če si potnik ki se dnevno vozi po teh podrtijah in si odvisen od javnega prevoza, ter so od tega odvisni tudi trije lačni otroci, ki starša zaradi slabe proge vidijo 3 ure manj, dnevno, kot bi ga sicer, na stvar gledaš popolnoma drugače kot nek odslužen penzič kavčar brez vrednosti, ki komentira, samo zato da komentira.
ODGOVORI
1 5
