Sabotaže na železnici: 'Upam, da smo blizu konca teh norosti'

Odlomljene zapornice, skale, kamni ali večji kosi pohištva na tirih, pa tudi trije primeri prerezanega žičnega mehanizma za upravljanje kretnic. Slovenske železnice se soočajo z vandalizmom.
Neznanci so to soboto ovire na progi med Postojno in Rakekom odložili kar sredi dneva. "Je v neposredni bližini enega zavarovanega nivojskega prehoda, kjer je možen dostop tudi z avtomobilom in kjer smo z analizo ugotovili, da se je pred dobrim letom in pol podoben dogodek že zgodil," je povedal Matjaž Kranjc, direktor infrastrukture Slovenskih železnic.
Nekaj ur pozneje, prav tako v soboto, pa so trije osumljeni pri Velikem Mlačevem poskušali ukrasti vodnike prometne signalizacije, a jih je pri tem ujela Policija.
"Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na kraju prijeli tri osebe, in sicer 20-letnika in 19-letnico v družbi mladoletnika," pove Mitja Hrovat, vodja policijskega okoliša na PP Grosuplje.
Stole, mize, celo kolo pa je na tire na Celjskem v zadnjih mesecih večkrat odložil starejši mladoletnik, ki so ga celjski kriminalisti pridržali prejšnji teden.
Najnevarnejše so sicer poškodbe na tirih, opozarja generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.
"Na območju Gorenjske, kjer skupina ali posameznik mehansko poškoduje železniške naprave, ki jih preusmeri v stanje, kjer bi lahko prišlo do iztirjenja vlakov," je ponazoril.
V dveh mesecih se je to zgodilo ob postaji Vintgar, pa Jezero, prejšnji teden še ob postaji Grahovo. V vseh primerih so zaposleni poškodbe pravočasno odkrili in preprečili tragedijo. "To je praktično poskus, da bi prišlo do nesreče z večjim številom poškodovanih ali žrtev," opozarja in dodaja, da je treba imeti za tak poseg dovolj orodja in znanja.
Sabotaže na tirih sicer pospešeno preiskujejo.
"Prioriteta je, da se to odkriva, dokler se ne najde te skupine oziroma posameznikov, ki so se odločili, da na tak način iščejo svojo pozornost ali pa namenoma škodujejo komurkoli," poudarja Mes.
Ob zaznavi sumljivih ravnanj ali nepravilnosti ob ali na železniški progi o tem nemudoma obvestite Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.
