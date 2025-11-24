Sabotaže na železnici: 'Upam, da smo blizu konca teh norosti'

Odlomljene zapornice, skale, kamni ali večji kosi pohištva na tirih, pa tudi trije primeri prerezanega žičnega mehanizma za upravljanje kretnic. Slovenske železnice se soočajo z vandalizmom.

Neznanci so to soboto ovire na progi med Postojno in Rakekom odložili kar sredi dneva. "Je v neposredni bližini enega zavarovanega nivojskega prehoda, kjer je možen dostop tudi z avtomobilom in kjer smo z analizo ugotovili, da se je pred dobrim letom in pol podoben dogodek že zgodil," je povedal Matjaž Kranjc, direktor infrastrukture Slovenskih železnic.

Nekaj ur pozneje, prav tako v soboto, pa so trije osumljeni pri Velikem Mlačevem poskušali ukrasti vodnike prometne signalizacije, a jih je pri tem ujela Policija.

"Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na kraju prijeli tri osebe, in sicer 20-letnika in 19-letnico v družbi mladoletnika," pove Mitja Hrovat, vodja policijskega okoliša na PP Grosuplje.

Stole, mize, celo kolo pa je na tire na Celjskem v zadnjih mesecih večkrat odložil starejši mladoletnik, ki so ga celjski kriminalisti pridržali prejšnji teden.