Razstrelili prenosno stranišče, uničujejo klopi, praznijo gasilne aparate

Od razstrelitve prenosnega stranišča, ogromne eksplozije sredi otroškega igrišča, pa vse do prevrnjenih smetnjakov, uničenih klopi in izpraznjenih gasilnih aparatov z bližnjih blokov. Razdejanje, kakršnega prebivalci kranjske Planine ne pomnijo.

"Jaz ne vem, kaj je to, ali je to vzgoja ali je bolj zaradi interneta, zaradi Tiktoka, kjer se gleda, kako se dela petarde. Recimo, imaš na TikToku vse z bencinom, kako narediš, da eksplodira. To so prakticirali tam na Planini, pa so za novo leto kar ornk eksplozijo naredili," razmere na terenu opisuje prvopodpisani pod pobudo o spremembah v KS Planina Luka Savčić.

"Kar se tiče situacije na Planini zagotovo ne moremo biti zadovoljni z varnostno situacijo, je pa tako, da moramo res vsi skupaj ostro obsoditi ta nasilna dejanja, vandalizem," opozarja tudi podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko, ki sicer tudi sama živi na Planini 2. Zagotavlja, da bo občina storila vse za ustrezno kaznovanje storilcev, hkrati pa potekajo različne aktivnosti za povečanje varnosti.