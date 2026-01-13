Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Razstrelili prenosno stranišče, uničujejo klopi, praznijo gasilne aparate

Kranj, 13. 01. 2026 20.11 pred 35 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Denis Malačič
Posledice vandalizma v Kranju

Med prebivalci kranjskega naselja Planina naraščata nezadovoljstvo in občutek ogroženosti zaradi vse pogostejšega mladostniškega razgrajanja in vandalizma. Po več tednih stopnjevanja razmer nekateri razmišljajo celo o oblikovanju civilne pobude za zagotavljanje varnosti in zaščito ljudi, ki bi delovala preventivno in v sodelovanju s policijo. Kako na to odgovarjajo na občini?

Od razstrelitve prenosnega stranišča, ogromne eksplozije sredi otroškega igrišča, pa vse do prevrnjenih smetnjakov, uničenih klopi in izpraznjenih gasilnih aparatov z bližnjih blokov. Razdejanje, kakršnega prebivalci kranjske Planine ne pomnijo.

"Jaz ne vem, kaj je to, ali je to vzgoja ali je bolj zaradi interneta, zaradi Tiktoka, kjer se gleda, kako se dela petarde. Recimo, imaš na TikToku vse z bencinom, kako narediš, da eksplodira. To so prakticirali tam na Planini, pa so za novo leto kar ornk eksplozijo naredili," razmere na terenu opisuje prvopodpisani pod pobudo o spremembah v KS Planina Luka Savčić.

"Kar se tiče situacije na Planini zagotovo ne moremo biti zadovoljni z varnostno situacijo, je pa tako, da moramo res vsi skupaj ostro obsoditi ta nasilna dejanja, vandalizem," opozarja tudi podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko, ki sicer tudi sama živi na Planini 2. Zagotavlja, da bo občina storila vse za ustrezno kaznovanje storilcev, hkrati pa potekajo različne aktivnosti za povečanje varnosti.

Preberi še Na Planini okrepili varnost, policija na posnetkih išče mladoletne objestneže

Ob tem se želi samoorganizirati tudi del krajanov, ki predlaga civilno podporo v sodelovanju s policijo, v okviru zakonodaje, na primer z opazovanjem, obveščanjem in preventivno prisotnostjo. "Da nas je več na ulicah, ki smo pozorni na to, da ko kaj takega vidimo, da gremo takoj poklicati policijo ali pa kaj takega, da se to malo prej odkrije. Pridržati ga pa ne smeš, ti ne smeš otroku nič narediti," še pojasnjuje Savčić.

"Po zakonodaji imamo za to pristojne službe in morajo one opraviti svoje delo, kar se pa tiče preventive, pa mislim, da lahko prebivalci veliko naredijo. To, da se med sabo opozarjajo, obveščajo, zbirajo informacije in tudi na drugačen način obsojajo takšna ravnanja," dodaja Zorko.

Zorko in Savčić se bosta srečala v četrtek, prav tako pa je za prihodnji četrtek sklican sestanek koordinatorjev posameznih stanovanjskih blokov. Na kranjski občini poudarjajo, da so v sodelovanju s koprsko občino, kjer so v preteklih tednih zabeležili podobne izgrede, pripravili več ukrepov in predlogov sprememb zakonodaje tako na področju kaznovanja mladostniškega nasilja kot prepovedi uporabe pirotehnike, ki jih nameravajo nasloviti na pristojna ministrstva.

Preberi še Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
vandalizem mladostniško razgrajanje Planina Kranj javna varnost

Očetova položnica za skoraj 700 evrov višja

Srečneži že prevzeli stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
13. 01. 2026 20.50
Balkan Nor(d)
Odgovori
0 0
bobii
13. 01. 2026 20.45
Ko ti je Stojan leta 1986 eno primazal okoli ušes, si točno vedel zakaj - čeprav nisi vedel, kako je zvedel. Staremu si se rajši zlagal, ker Stojan jih ni delil zastonj. To je bla Milica - ne pa sedaj ...
Odgovori
+1
1 0
followme
13. 01. 2026 20.44
Sami naši
Odgovori
0 0
biggie33
13. 01. 2026 20.44
Ni naključje, da je v Kranju že vsak 5. prebivalec albanskega rodu..
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
13. 01. 2026 20.36
Vse to zadnje čsse, je najbrž naročeno, da ustvari strah, kot podlago za prikimavanje novim zakonom.
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
13. 01. 2026 20.24
Nesposobna služba za varnost in red državljanov, na odgovornost poklicati starše v kolikor je prestopnik mladoleten.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
zadovoljna
Portal
Po ženini smrti ostal sam s tremi sinovi
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
cekin
Portal
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Kaj je INR račun?
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
moskisvet
Portal
Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Obiskal ga je duh pokojne matere
Obiskal ga je duh pokojne matere
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450