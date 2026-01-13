Razstrelili prenosno stranišče, uničujejo klopi, praznijo gasilne aparate

Od razstrelitve prenosnega stranišča, ogromne eksplozije sredi otroškega igrišča, pa vse do prevrnjenih smetnjakov, uničenih klopi in izpraznjenih gasilnih aparatov z bližnjih blokov. Razdejanje, kakršnega prebivalci kranjske Planine ne pomnijo.
"Jaz ne vem, kaj je to, ali je to vzgoja ali je bolj zaradi interneta, zaradi Tiktoka, kjer se gleda, kako se dela petarde. Recimo, imaš na TikToku vse z bencinom, kako narediš, da eksplodira. To so prakticirali tam na Planini, pa so za novo leto kar ornk eksplozijo naredili," razmere na terenu opisuje prvopodpisani pod pobudo o spremembah v KS Planina Luka Savčić.
"Kar se tiče situacije na Planini zagotovo ne moremo biti zadovoljni z varnostno situacijo, je pa tako, da moramo res vsi skupaj ostro obsoditi ta nasilna dejanja, vandalizem," opozarja tudi podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko, ki sicer tudi sama živi na Planini 2. Zagotavlja, da bo občina storila vse za ustrezno kaznovanje storilcev, hkrati pa potekajo različne aktivnosti za povečanje varnosti.
Ob tem se želi samoorganizirati tudi del krajanov, ki predlaga civilno podporo v sodelovanju s policijo, v okviru zakonodaje, na primer z opazovanjem, obveščanjem in preventivno prisotnostjo. "Da nas je več na ulicah, ki smo pozorni na to, da ko kaj takega vidimo, da gremo takoj poklicati policijo ali pa kaj takega, da se to malo prej odkrije. Pridržati ga pa ne smeš, ti ne smeš otroku nič narediti," še pojasnjuje Savčić.
"Po zakonodaji imamo za to pristojne službe in morajo one opraviti svoje delo, kar se pa tiče preventive, pa mislim, da lahko prebivalci veliko naredijo. To, da se med sabo opozarjajo, obveščajo, zbirajo informacije in tudi na drugačen način obsojajo takšna ravnanja," dodaja Zorko.
Zorko in Savčić se bosta srečala v četrtek, prav tako pa je za prihodnji četrtek sklican sestanek koordinatorjev posameznih stanovanjskih blokov. Na kranjski občini poudarjajo, da so v sodelovanju s koprsko občino, kjer so v preteklih tednih zabeležili podobne izgrede, pripravili več ukrepov in predlogov sprememb zakonodaje tako na področju kaznovanja mladostniškega nasilja kot prepovedi uporabe pirotehnike, ki jih nameravajo nasloviti na pristojna ministrstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.