Vandalizem v Medvodah: neznanec uničil vozilo gasilcev

Občan je temno modrega peugeota gasilcem podaril, da bi se lahko z njim učili, kako ravnati v določenih situacijah, med drugim pri reševanju ob prometnih nesrečah, reševanju otrok iz zaklenjenih vozil, ukrepanju ob nenadnih zdravstvenih zastojih ...

Neznani storilec pa se je ponoči znesel nad vozilom in ga hudo poškodoval.

"To vozilo ni bilo staro železo. Bilo je učni pripomoček, s katerim gasilci vadimo postopke, ki odločajo o življenju in smrti. Namesto da bi ga uporabili za izobraževanje, je nekdo vozilo razbil, raztreščil in uničil do neuporabnosti," je v daljši objavi zapisal Klemen Kralj, predsednik PGD Preska - Medvode.