Vandalizem v Medvodah: neznanec uničil vozilo gasilcev

Občan je temno modrega peugeota gasilcem podaril, da bi se lahko z njim učili, kako ravnati v določenih situacijah, med drugim pri reševanju ob prometnih nesrečah, reševanju otrok iz zaklenjenih vozil, ukrepanju ob nenadnih zdravstvenih zastojih ...
Neznani storilec pa se je ponoči znesel nad vozilom in ga hudo poškodoval.
"To vozilo ni bilo staro železo. Bilo je učni pripomoček, s katerim gasilci vadimo postopke, ki odločajo o življenju in smrti. Namesto da bi ga uporabili za izobraževanje, je nekdo vozilo razbil, raztreščil in uničil do neuporabnosti," je v daljši objavi zapisal Klemen Kralj, predsednik PGD Preska - Medvode.
Kot je dejal, ne gre za potegavščino, temveč sabotažo dela gasilcev, ki vsak dan tvegajo svoje zdravje, da pomagajo drugim.
"Kdor uničuje opremo gasilcev, neposredno ogroža življenja ljudi. In ti, ki si to naredil – zavedaj se, da nisi uničil samo pločevine. Uničil si pripomoček, ki bi morda nekoč rešil tebe, tvojo mamo, očeta, brata ali sestro," je dodal Kralj.
Ob tem je občane pozval, naj prijavijo vsak sum vandalizma. "Danes je to učni pripomoček gasilcev, jutri je lahko nekaj drugega, pojutrišnjem pa življenje," je zaključil.
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