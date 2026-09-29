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Vandalizem v Medvodah: neznanec uničil vozilo gasilcev

Medvode, 29. 09. 2026 09.53 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.S.
Poškodovano vozilo

Gasilcem v Medvodah je neznani storilec hudo poškodoval vozilo, ki jim ga je občan podaril za operativne vaje. "Doživeli smo nekaj, kar presega meje razuma," je zapisal predsednik prostovoljnega gasilskega društva, ki občane poziva, naj prijavijo vsak sum vandalizma.

Občan je temno modrega peugeota gasilcem podaril, da bi se lahko z njim učili, kako ravnati v določenih situacijah, med drugim pri reševanju ob prometnih nesrečah, reševanju otrok iz zaklenjenih vozil, ukrepanju ob nenadnih zdravstvenih zastojih ...

Neznani storilec pa se je ponoči znesel nad vozilom in ga hudo poškodoval.

"To vozilo ni bilo staro železo. Bilo je učni pripomoček, s katerim gasilci vadimo postopke, ki odločajo o življenju in smrti. Namesto da bi ga uporabili za izobraževanje, je nekdo vozilo razbil, raztreščil in uničil do neuporabnosti," je v daljši objavi zapisal Klemen Kralj, predsednik PGD Preska - Medvode.

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Kot je dejal, ne gre za potegavščino, temveč sabotažo dela gasilcev, ki vsak dan tvegajo svoje zdravje, da pomagajo drugim.

"Kdor uničuje opremo gasilcev, neposredno ogroža življenja ljudi. In ti, ki si to naredil – zavedaj se, da nisi uničil samo pločevine. Uničil si pripomoček, ki bi morda nekoč rešil tebe, tvojo mamo, očeta, brata ali sestro," je dodal Kralj.

Ob tem je občane pozval, naj prijavijo vsak sum vandalizma. "Danes je to učni pripomoček gasilcev, jutri je lahko nekaj drugega, pojutrišnjem pa življenje," je zaključil.

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KOMENTARJI10

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Kimberley Echo
29. 09. 2026 11.12
A lahko ponoči ko je zvok drugačen, močnejši narediš nekaj takega in nihče ne sliši, pa so hiše relativno blizu? Mislim, da se bo tukaj policija posebej potrudila, da tega modela najde. Po drugi strani pa kako vedo, da je bil le eden? Če to vedo, potem je to nekdo videl. Barbarstvo par excellence.
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0 0
Žabec
29. 09. 2026 11.10
Vandalizem ali izobraževanje desničarjev?
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0 0
Oliguma
29. 09. 2026 11.00
V Medvodah tako ni avta za pustiti ponoči.. pred Mercatorjem.. recimo..ga dobiš na klocnah.. še brisalce in anteno poberejo..
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+3
3 0
ares2
29. 09. 2026 10.53
Gledam kje je gasilsko vozilo pa ga ne ne najdem. Po drugi strani pa nekdo plačuje 25€, ker vozilo ni registrirano. Jaz tu ne vidim nobene škode, le ta, ki je to naredil pa bo moral dobiti malo okoli kepe.
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+0
2 2
kacakacon
29. 09. 2026 10.47
starši izobrazite svoje otroke
Odgovori
+5
5 0
barbamama
29. 09. 2026 10.46
Ta "vandal" je hotel samo simulirat prometno nesrečo. V bistvu vam je naredil uslugo. In ja, se strinjam z @Robby, še en senzacionalističen članek, zavajajoč naslov in pretiravanje brez potrebe.
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-3
2 5
Robby
29. 09. 2026 10.29
Ma dej... Sicer svaka čast gasilcem, zato, kar delajo, ampak včasih pa res pretiravajo! Avto je še vedno uporaben za njihove vaje, saj v posredovanju po nesreči tudi ni kot iz trgovine menda!!! Naslov pa, kot da so uničili gasilski avto...
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+2
9 7
Lens
29. 09. 2026 10.43
"svaka čast?"
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+2
3 1
Robi333
29. 09. 2026 10.47
Ja, je res še uporaben za nekatere stvari, za marsikakšno pa ne več. In nikakor ni okej, da je nekdo vandaliziral tujo lastnino. Upam, da ga dobijo in dobi svoje...
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+4
4 0
CelyCely
29. 09. 2026 10.49
Pripelji jim svojega, če je tako malo.
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+1
2 1
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