Vandalizem v OŠ v Logatcu: grafiti, vlomi v kletne prostore, luknja v fasadi

"Do zdaj sem vedno mislila, da se to dogaja samo okoli šole po zaključku in pred začetkom pouka, ker se otroci nimajo kam dati. A letos smo prvič ugotavljali, da med letošnjimi poletnimi šolskimi počitnicami ni bilo enega večera, ko ne bi bilo pred šolo polno mladine," je dejala ravnateljica Karmen Cunder in dodala, da so se razširili po celem Logatcu.

Če niso bili pred šolo, so bili po njenih besedah na igrišču pri starem Mercatorju ali na športnem igrišču oziroma med bloki. Vse okoli jih je bilo polno in to je precejšnja skupina otrok."Storilci so najstniki oziroma srednješolci, seznam uničenih stvari na šoli pa je zelo dolg," je navedla ravnateljica.

Naredili luknjo v fasado, z grafiti popisali prehod med šolo in vrtcem, vlomili v kletne prostore

Tako so na šoli med drugim razbili vratca elektro omarice glavnega števca, pretrgali zaščitno pločevino strelovoda in žlebove, na vrtcu so naredili luknjo v fasado, z grafiti popisali šolsko hiško za smeti in prehod med šolo in vrtcem, večkrat vlomili v kletne prostore šole in drugo.

"Poleg tega je na stotine cigaretnih ogorkov pred vhodom v šolo, da o raznorazni svinjariji okoli šole, ki jo hišnik vsakodnevno čisti, niti ne govorimo," je še omenila ravnateljica. Po njenih besedah so skupaj z varnostnikom in policijo ugotovili, da je tokrat mladina zelo arogantna, brez spoštovanja in strahu. Ob tem je opozorila, da so v tej skupini 15, 16 otrok trije ali štirje takšni, ki so problematični in se postavljajo pred ostalimi.

Po njenih besedah je bilo doslej škode na šoli za okoli 5000 evrov, še 2000 evrov bodo morali odšteti za ponovno beljenje šolske fasade. A če ne bi veliko stvari popravil hišnik, bi bil znesek po njeni oceni še precej višji.