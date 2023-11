Vandalizem v Sevnici: neznanci s svastikami porisali dva spomenika

"Vsako dejanje vandalizma je nedopustno," poudarjajo v občini Sevnica, kjer so neznani storilci v noči na 1. november poškodovali dva tamkajšnja spomenika, posvečena borcem NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja. V odzivu na to "resnično zavržno dejanje", so izpostavili, da simboli, s katerimi so storilci oskrunili spomenika, poosebljajo vse tisto, proti čemur so se v času 2. svetovne vojne borili pogumni Sevničani in Sevničanke.

"Neznani posamezniki, ki so odgovorni za ta surov izraz nestrpnosti, nimajo občutka pripadnosti, nimajo občutka za skupnost, predvsem pa na najbolj provokativen način poskušajo uničevati in omalovaževati zgodovino, s čimer pa izražajo predvsem svojo ozkoglednost. Noben tak posameznik ni vreden skupnosti, v kateri biva," še sporočajo.

Zaradi vandalizma, je spomenik na Trgu svobode deloma prekrit, na podlagi prijave pa tečejo policijski postopki. Kot so sporočili, bo prijava podana tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki bo skladno s strokovnimi podlagami opredelil nadaljnje postopke.

Občina Sevnica sicer obžaluje, da je to dejanje na simbolni ravni omadeževalo pričetek praznovanj občinskega praznika, ki je posvečen prav tistim, ki so se borili za svobodo slovenskega naroda.