Uničena razstava bolnikov s krvnimi boleznimi: 'Ljudje ne vedo, kaj počnejo'

Ljubljanski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi z dogodkom in "preverjanjem okoliščin o kaznivem dejanju katerega storilci do sedaj še niso znani."

"Obstajamo že 30 let, s takimi akcijami si želimo prikazati pomen našega društva. V iskanju upanja, volje in moči se je izpostavilo 17 naših bolnikov. Želimo pomagati tistim, ki so zboleli," je še sporočila.

V društvu so nad dogajanjem globoko pretreseni in razočarani: "Navaden vandalizem, ljudje ne vedo, kaj počnejo, niti komu počnejo," se je odzvala predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Jožica Filipčič .

Razstava Društva bolnikov s krvnimi boleznimi na Gallusovem nabrežju, ki je postavljena od konca maja, je bila hudo poškodovana – vandali so plakate trgali, luknjali, nekatere celo odstranili iz okvirjev in jih uničili.

Bolniki, ki so izpostavili svoje zgodbe na plakatih, so pretreseni. V društvu jim v teh trenutkih nudijo podporo:"Imamo skupino v kateri si pišemo z bolniki. Bili zelo razočarani in jezni, da obstajajo ljudje, ki so tako odreagirali," je še dejala predsednica društva.

Potrdila je še, da bo razstava spet kmalu na voljo za ogled:"S Turizmom Ljubljana smo se že dogovorili. Razstava gre jutri v tisk, v sredo bo že nazaj in bo na voljo do 30. 6."