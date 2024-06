Vandalizirani plakati kampanje Moj glas, moja izbira

Kampanja Moj glas, moja izbira za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je v polnem teku tudi po številnih slovenskih krajih. Njihovi plakati pa so ponekod postali tarče vandalizma. Natančneje v Lenartu in Benediktu, kjer je nekdo uničil več njihovih plakatov, prostovoljci pa so na terenu deležni tudi neprimernih verbalnih opazk.