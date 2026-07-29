Varčevanje ali udarec novinarstvu? Ministrica in novinarji v nesoglasju

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v oddaji zavrnila očitke, da je ustavitev razpisa politična odločitev ali uresničevanje predvolilnih napovedi o "zapiranju pipic" medijem. Poudarila je, da je ministrstvo po prevzemu resorja ugotovilo skoraj 8,9 milijona evrov proračunskega primanjkljaja.

"Kot ministrica moram najprej poskrbeti za ustrezno finančno sliko proračuna ministrstva in zagotoviti sredstva za zakonske obveznosti," je dejala. Dodala je, da razpis še ni bil zaključen, saj odločbe in pogodbe niso bile izdane, sredstva zanj pa po njenih besedah niso bila ustrezno načrtovana.

Na vprašanje, ali je prihranek v višini okoli štirih milijonov evrov v dveh letih pri skoraj 300-milijonskem proračunu ministrstva res nujen, je odgovorila, da je večina proračuna že vnaprej zakonsko določena. Izpostavila je tudi obsežne obveznosti ministrstva, od financiranja javnih zavodov in samozaposlenih v kulturi do investicij in varovanja kulturne dediščine.

Predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek je dejal, da jih poteza ministrstva ni presenetila, saj so podobne ukrepe pričakovali, vendar meni, da varčevanje na račun medijev ne bo rešilo javnih financ.

"Novinarstvo je že dlje časa v krizi. Za medije, ki so računali na ta sredstva, bi ta denar pomenil veliko, saj omogoča dolgoročno načrtovanje, kadrovsko krepitev in kakovostno poročanje," je poudaril.