Varčevanje v državnih stavbah: Poleti najmanj 25, pozimi največ 20 stopinj

Vlada je upravljalce stavb organov državne uprave prav tako pozvala, naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah.

V času med 18. uro zvečer in 7. uro zjutraj ter ob sobotah, nedeljah in praznikih pa naj se teh prostorov ne hladi na temperaturo, nižjo od 28 stopinj Celzija.

S prihranki energije lahko najugodnejše in najhitreje prispevamo k reševanju energetske krize (negotove oskrbe) ter zmanjšanju stroškov, so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Vlada je danes ministrstvom naložila, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tudi njim priporočijo njegovo uporabo. Predlaga pa ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim organom in lokalnim skupnostim.

Evropska komisija konec maja predstavila načrt REPowerEU

Ob tem so spomnili, da je Evropska komisija konec maja predstavila načrt REPowerEU, ki predstavljajo skupen odziv Evrope na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Preoblikovanje evropskega energetskega sistema je nujno iz dveh razlogov, in sicer zaradi odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in reševanja podnebne krize, so dodali.

Podobne ukrepe zmanjševanja rabe energije ter odvisnosti od fosilnih goriv v javnem sektorju sta na primer sprejeli tudi Španija in Italija.