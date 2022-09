Že imate načrt varčevanja z energijo?

Kje lahko prihranimo?

Spodaj ponujamo nekaj predlogov, s katerimi lahko privarčujete nekaj energije in seveda denarja. Pomembno je tudi, da si pripravite načrt porabe predvsem tam, kjer je to mogoče, npr. koliko naprav je takih, ki jih ne uporabljate ves dan, a so vseeno priključene, koliko naprav ima eko program, katere naprave lahko uporabljate v času nižje tarife ipd.

Kratka prhanja. Če imate električni bojler, vsako minuto prhanja porabite 0,3 kilovatne ure električne energije, kar je primerljivo s 40 polnjenji mobilnega telefona, če vodo ogrevate s plinom, boste samo z minuto prhanja manj letno prihranili 14 evrov. Skušajte se oprhati v manj kot treh minutah.

Znižanje temperature za 1 stopinjo Celzija. Povprečna temperatura gospodinjstev je v času kurilne sezone 21–22 stopinj Celzija. Z znižanjem ogrevanja za samo 1 stopinjo ne boste občutili velike razlike v temperaturi, občutna razlika pa se bo poznala pri vaši porabi in mesečnem računu. Nižjo temperaturo kot imate, več lahko prihranite. Če dom običajno ogrevate na 24 stopinj Celzija in temperaturo znižate za eno stopinjo, boste prihranili do 6 % električne energije. Če dom ogrevate na 20 stopinj Celzija in temperaturo znižate za eno stopinjo, pa boste lahko prihranili kar do 7,5 %. V prostorih, kjer imate več kot en radiator, nastavite termostatski ventil na vseh radiatorjih na enako stopnjo. Če so termostatski ventili nastavljeni na različne stopnje, bodo poskušali doseči različne temperature, zaradi česar bodo delovali manj učinkovito in bolj potratno. S termostatskim ventilom boste tudi najlažje znižali temperaturo za 1 stopinjo in dosegli občutno razliko pri vaši porabi energije in mesečnem računu. Če živite v hiši, morate vedeti, da lahko z ogrevanjem zgolj prostorov, kjer se največ zadržujete, prihranite do 5 % zemeljskega plina.