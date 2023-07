Katero črpalko potrebujete je odvisno od višine črpanja in količine vode. Vrhunska GARDENA Hišna črpalka 5000/5 eco inox in Hišna črpalka 5000/5 eco imata izjemno zmogljivost in črpata do 4.500 litrov na uro z največjo višino do 50 metrov. Črpalki imata rezervoar za vodo iz nerjavnega jekla in sta odlični za ljubitelje vzdržljivosti. Integrirani predfilter prepreči vstop umazanije, zaščitne tehnologije pa zagotavljajo varnost pred suhim tekom. Hišna črpalka zagotovi najprej vodo iz svojega rezervoarja in se samodejno vklopi in izklopi, ko je potrebna oskrba z vodo ali polnjenje rezervoarja. Za manjšo rabo virov, črpalki ponujata tudi eko delovanje, ki omogoča kar do 15 % prihranek energije v primerjavi z običajnim delovanjem.

Varčevanje z vodo je dobro za okolje pa tudi za vašo denarnico. Kako lahko vsak izmed nas bistveno zmanjša porabo pitne vode? Najlažje s pomočjo hišnih črpalk ter vodnih avtomatov za dom in vrt. Črpalke oskrbijo vašo hišo in vrt s podtalnico, ki je primerna za zalivanje vrta, pranje perila ali splakovanje stranišč.

Samodejna oskrba tudi v vrtu

Če morate biti pri uporabi vode prilagodljivi, so avtomati pravilna izbira. Kompaktna zasnova poskrbi, da so idealni za mobilno uporabo v vašem domu in na vrtu. Avtomat se po potrebi sam aktivira in izklopi, tlak in zmogljivost dovajanja pa nadzorujete na praktičnem LED zaslonu. GARDENA Hišni in vrtni vodni avtomat 4000/5 z integriranim opozorilnim sistemom opozori ko nastopi zmrzal, v primeru okvar ali napak v delovanju, kot je pomanjkanje vode. Program za nizke količine zagotavlja delovanje tudi pri majhnem pretoku vode, na primer za sodobne pralne stroje ali kapljično zalivanje. Zaščita pred vremenskimi vplivi omogoča, da lahko ostane zunaj vso sezono.