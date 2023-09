'Varčna ministrica' in sedem delegatov v New Yorku: 67 tisočakov

Aleksander Reberšek iz NSi meni, da to nikakor ne pije vode. "Prav je, da ministri hodijo, ampak pri tem je treba z davkoplačevalskim denarjem ravnati odgovorno, skrbno in transparentno. Se pravi, da se varčuje tudi pri delegaciji."

Ta teden je bil na udaru tudi predsednik vlade Robert Golob. V začetku tedna so iz njegovega kabineta sporočil, da je zasebne lete plačuje sam, izjema pa da je bil le prevoz iz dopusta v Grčiji v času vremenske ujme, ko so ponj poslali zasebno leto. To je državo stalo 14.900 evrov.

Na zunanje ministrstvu sicer pojasnjujejo, da se stroški v primerjavi z delegacijo predsednice razlikujejo, ker je ministrica Fajon predavala na Harvardu. Opravila je torej še notranji let na relaciji New York-Boston. "Prav tako je delegacija priletela v New Yorku, odletela pa iz Bostona, kar vedno podraži karte. Delegacija zunanjega ministrstva je letela iz Ljubljane in je imela povezovalna leta v Frankfurtu, medtem ko je predsednica republike letela direktno iz Dunaja v New York." Direktni leti so ponavadi cenejši od povezovalnih, dodajajo v pojasnilu na ministrstvu.