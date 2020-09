Poslanci o omejevanju vaških straž, vardisti pred in celo v državnem zboru

Razpravi odbora se je želel pridružiti tudi član varde, ki ga z imenom in priimkom zaradi očitnih želja po samopromociji v medijih ne bomo imenovali. Več pripadnikov varde se je tako v jutranjih urah v vojaških oblačilih pojavilo pred Državnim zborom, a dlje kot do vrat prav zaradi uniforme ni prišel. Nato se je preoblekel v civilna oblačila, a ga sprva v DZ zaradi kratkih hlač niso spustili, nakar se je znova preoblekel v dolge hlače in brez težav odkorakal v slovenski hram demokracije. Na odboru ni mogel sodelovati, so ga pa napotili na balkon nad veliko dvorano, od koder je slabo uro spremljal razpravo. Podobno sta se dva uniformirana vardista pojavila pred državnim zborom že pretekli teden na obravnavi sprememb omenjenih zakonov.

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo danes obravnava predlog o dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru ter predlog o dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje. Gre za spremembe zakona, ki bi omogočile omejevanje delovanja vaških straž oziroma t.i. vard ter sankcioniranje posameznikov, ki nosijo uniforme ali replike orožja oziroma se lažno predstavljajo za predstavnike vojske. Spremembe zakona sicer nimajo vladne podpore, predlaga jih skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom iz SD.

Na Twitterju se je na dogodek odzval tudi predsednik DZ Igor Zorčič in zapisal, da "vojaškim in podobnim uniformam (razen izjemoma) ni mesta v DZ. Hišni red določa, da se lahko v prostore DZ vstopa le dostojno oblečen."

Incidenti, povezani z vardami, pokazali za luknje v zakonu

Noveli naslavljata problematiko delovanja t.i. vard in ostalih paravojaških skupin, z nedvoumnimi pooblastili pristojnih organov in sankcijami za kršitelje, je v ponedeljek v pozivu poslancem zapisal poslanec SD Predrag Baković. Da poseganje v naloge in pristojnosti Slovenske policije in ostalih varnostnih struktur, kot so si ga privoščile samooklicane varde, narekuje odločno reakcijo, meni poslanec SD.

"Incidenti, povezani z delovanjem t.i. vard, vse od postroja v Apačah, vpada na policijsko postajo v Slovenski Bistrici, vkorakanjem v predsedniško palačo, paradiranjem po slovenskih vaseh z uniformami, maskami in nošenjem replik orožja, so jasno pokazali na zakonske manke, glede katerih imamo poslanke in poslanci v spoštovanju našega ustavnega reda odgovornost za njihovo odpravo," je opozoril poslanec. Delovanje vard je že lani poskušal omejiti nekdanji premier Marjan Šarec, a neuspešno.

"Žal se tudi sedaj, ob vnovični nameri nujnih sprememb zakonodaje za preprečevanje delovanje t.i. vard, soočamo z neargumentiranimi tezami nasprotnikov predlogov zakonov, da je treba pripraviti celovito rešitev ali celo, da že imamo zadostno zakonodajo, ki daje pristojnim organom vsa potrebna pooblastila za odpravo tovrstnih nevarnih praks," dodaja Baković.

K takojšnji spremembi zakonodaje, s katero bi oglobili in sankcionirali podobne skupine, je pozval tudi predsednik republike Borut Pahor.Člani varde so sicer na slovenskih kulturni praznik 8. februarja letos obiskali tudi predsedniško palačo.