Dan varne hrane: res znamo ravnati z živili?

Kupujte sezonsko in lokalno pridelano. S tem boste pomagali sebi, družbi in planetu.

Za varnost hrane morajo skrbeti prav vsi v prehranski verigi – od pridelovalcev in predelovalcev do končnih uporabnikov. In prav pri slednjih se zelo rado "zalomi". Domača gospodinjstva so zaradi pomanjkljive higiene pri ravnanju s hrano in neustreznega skladiščenja živil vir kar tretjine vseh okužb in zastrupitev s hrano.

" Zaradi približno 200 različnih vrst bolezni, povzročenih z zastrupljeno hrano, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu vsako leto zboli 600 milijonov ljudi, od tega 23 milijonov v Evropi. Zaradi zastrupitve s hrano vsako leto umre 420.000 ljudi (v Evropi 4600), in sicer zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili ," so izpostavili statistične podatke.

7. junij je dan, posvečen varnosti hrane. Letošnji poteka pod sloganom " Varna hrana danes za zdrav jutri ". Zdrav jutri v najširšem pomen besede – varna hrana namreč prispeva k zdravemu življenju, zdravemu gospodarstvu, zdravemu planetu in zdravi prihodnosti, so poudarili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS)

2. Z rednim čiščenjem vzdržujmo čistočo na pripomočkih in površinah za pripravo in shranjevanje hrane.

Zastrupitve s hrano

Živila, ki so najpogosteje kontaminirana z nevarnimi mikroorganizmi, so meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, morski sadeži, jajca in izdelki iz jajc, mešana in predpripravljena hrana, sadje, zelenjava, surovo mleko ter mlečni izdelki iz surovega mleka.

Čeprav okužbe in zastrupitve po navadi hitro minejo, so izjemno neprijetne. Največkrat se kažejo kot slabost, driska in bruhanje. Možni pa so tudi resnejši zapleti in takrat je nujno poiskati zdravniško pomoč. Tovrstnim neprijetnostim se lahko izognemo ali pa vsaj močno zmanjšamo tveganje zanje, če se držimo zgornjih petih korakov.

Umetnost uporabe hladilnika