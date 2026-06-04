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Varna in udobna moto oprema za novo sezono

Ljubljana, 04. 06. 2026 00.15 pred 23 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Vožnja z motorjem – že ena napaka je dovolj za dolgotrajne posledice. Z začetkom poletja so slovenske ceste že polne motoristov. Dnevi so daljši, temperature višje, vožnja pa za mnoge postane del vsakdana – ne le vikend užitek, temveč tudi način premikanja po opravkih ali na delo.

A prav v tem obdobju, ko se zdi vožnja najbolj sproščena, se skriva tudi ena največjih pasti. Rutina, samozavest in dobre vremenske razmere lahko hitro ustvarijo lažen občutek varnosti.

Motoristi sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Brez zaščitne karoserije je pri padcu pogosto odločilno prav to, kaj imajo oblečeno.

Po podatkih evropskih prometnih analiz motoristi predstavljajo približno 16 % vseh smrtnih žrtev na cestah v EU – to pomeni, da je skoraj 1 od 5 smrtnih žrtev voznik motorja ali mopeda. Hkrati imajo motoristi tudi do 30-krat večje tveganje za smrt v prometu kot vozniki avtomobilov.

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Večina nesreč se zgodi pri nizkih hitrostih

Padci z motorjem se pogosto zgodijo pri relativno nizkih hitrostih, vendar so posledice pogosto vseeno zelo resne. Najpogostejše poškodbe vključujejo odrgnine, zlome, poškodbe sklepov ter v hujših primerih poškodbe hrbtenice ali notranjih organov.

Velik delež nesreč se zgodi pri krajših vožnjah – vožnja do trgovine, po mestu ali na krajši izlet. Ravno takrat torej, ko vozniki najpogosteje opustijo kak del zaščitne opreme.

Moto dogodek v Yogi moto trgovini v BTC Ljubljana

Motoristična skupnost ni le vožnja – je druženje, izmenjava izkušenj in občutek pripadnosti. Prav zato imajo dogodki, kjer se motoristi srečajo v živo, vedno večjo težo. Dogodki, kjer lahko vozniki preizkusijo opremo in se seznanijo z novostmi, postajajo pomemben del priprave na sezono, zasnovani pa so kot odprta srečanja za motoriste, kjer se prepletajo izkušnje, tehnologija in praktični preizkusi v realnem okolju.

Takšni dogodki združujejo in omogočajo da:

- se pogovoriš z drugimi motoristi

- deliš in poslušaš izkušnje iz realnih situacij

- dobiš vpogled v novosti na trgu moto opreme

- testiraš čelade in motorje

- uživaš v glasbi, hrani in pijači

V soboto, 6. junija bo od 9:00 - 17:00 ure, potekal moto dogodek pred trgovino Yogi v BTC Ljubljana, ki ga ne smete zamuditi. Obiskovalci bodo lahko preizkusili različne modele čelad, si ogledali novosti na področju opreme ter sodelovali pri testiranjih motorjev, hkrati pa bodo lahko spoznali tudi, kako deluje motoristični airbag sistem.

Lanskoletni obisk je bil izjemen, zato letos pričakujejo še večji odziv. Za obiskovalce pripravljajo tudi posebno prodajno akcijo v fizičnih trgovinah Yogi v BTC Ljubljana in v Vinski Gori pri Velenju. Če ste motorist, si ta dogodek zapišite v svoj koledar, za več informacij pa kliknite TUKAJ

pr članek

Novi trendi: tehnologija in udobje brez kompromisov

Motoristična oprema se v zadnjih letih hitro razvija. Tisto, kar je bilo nekoč rezervirano za profesionalne dirkače, danes postaja dostopno širšemu krogu uporabnikov.

Med največjimi novostmi so motoristični airbagi, ki se ob padcu sprožijo v delčku sekunde in dodatno zaščitijo ključne dele telesa. Vse več motoristov uporablja tudi komunikacijske sisteme v čeladah, ki omogočajo povezavo z drugimi vozniki ali navigacijo, kar bistveno izboljša uporabniško izkušnjo na cesti.

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Opaziti je tudi spremembo pri izbiri oblačil. Klasične usnjene jakne in hlače za motor, ki so v vročini pogosto neudobne, vse pogosteje nadomeščajo sodobnejši materiali. V ospredje prihajajo motoristične kavbojke, ki združujejo videz vsakodnevnih oblačil z visoko stopnjo zaščite.

Razvoj materialov omogoča, da so oblačila lažja, bolj zračna in hkrati odpornejša na obrabo. Novi tekstilni materiali, ojačitve in zaščitni elementi omogočajo motoristom, da ostanejo zaščiteni tudi v zahtevnih vremenskih razmerah.

Nevarna dilema - udobje ali zaščita na motorju?

Z višanjem temperatur se pojavi še ena pogosta dilema. Motoristi začnejo razmišljati, kako bi oblekli čim manj, saj je vožnja v vročini lahko hitro neudobna.

Vendar je prav to ena največjih napak.

Vožnja v kratkih rokavih ali brez ustreznih zaščit pomeni, da že manjši zdrs lahko povzroči resne poškodbe kože in tkiv. Asfalt pri višjih temperaturah ni nič bolj prizanesljiv – nasprotno.

Na srečo razvoj motoristične opreme ponuja rešitve, ki združujejo oboje – zračnost in zaščito. Poletna motoristična oprema je zasnovana z uporabo posebnih mesh materialov, ki omogočajo pretok zraka, hkrati pa ohranjajo visoko stopnjo zaščite. Takšne jakne, hlače in rokavice omogočajo bistveno bolj udobno vožnjo tudi v vročini, brez kompromisa pri varnosti.

Razlika je lahko v enem kosu opreme

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko že en sam kos opreme bistveno vpliva na izid padca. Motoristične hlače, jakna s ščitniki ali kakovostna čelada lahko pomenijo razliko med lažjo poškodbo in dolgotrajno rehabilitacijo.

Pomembni so tudi dodatni elementi, ki jih motoristi pogosto spregledajo. Ledvični pas pomaga stabilizirati trup in zaščititi notranje organe, kakovostne motoristične rokavice ščitijo dlani, obutev pa gležnje in stopala.

Izkušnje iz vrhunskega športa MotoGP

Dodatno težo ponudbi v trgovini daje tudi povezanost z vrhunskim motošportom. Podjetje Yogi je dolgoletni ponosen partner in sponzor v okolju dirk najvišjega nivoja MotoGP.

Ravno izkušnje iz tega okolja namreč omogočajo neposreden vpogled v razvoj najsodobnejše motoristične opreme, uporabe povsem novih materialov in kvalitetnih zaščitnih tehnologij. Prav te izkušnje nato prenašajo tudi v vsakodnevno ponudbo, kjer lahko motoristi dostopajo do rešitev, ki izhajajo iz najzahtevnejših dirkaških pogojev.

Zaščita ni več rezervirana za dirkače

Tehnologije, ki so bile nekoč del izključno dirkaškega sveta, danes prihajajo med vsakodnevne uporabnike. Razvoj materialov in zaščitnih sistemov omogoča višjo raven varnosti, hkrati pa več udobja.

Motoristi danes nimajo več izgovora, da kakovostna zaščita ni dostopna. Ponudba je široka, prilagojena različnim stilom vožnje, razmeram in tudi letnim časom.

Širša ponudba, večja izbira

V Sloveniji se v zadnjih letih razvija tudi ponudba motoristične opreme, ki omogoča, da vozniki izbirajo med različnimi blagovnimi znamkami, materiali in stopnjami zaščite.

Podjetje Yogi danes ponuja eno najboljših ponudb v regiji, z velikim številom izdelkov in širokim naborom priznanih blagovnih znamk. Poseben poudarek namenjajo čeladam, kjer je izbira med največjimi na trgu, poleg tega pa nudijo tudi motoristične jakne, hlače, rokavice, obutev in dodatno zaščitno opremo.

Kupci lahko opremo preizkusijo v dveh fizičnih trgovinah – v BTC Ljubljana in v Vinski Gori pri Velenju – hkrati pa je celotna ponudba dostopna tudi preko spletne trgovine www.yogi.si, kjer je na voljo tudi seznam zaloge v realnem času.

Ko odločitev o opremi pride prepozno

Veliko motoristov začne o opremi resno razmišljati šele po prvi neprijetni izkušnji. Takrat pa je pogosto že prepozno.

Resnica je preprosta: večina nesreč se zgodi nepričakovano. In prav zato je ključna odločitev sprejeta že pred vožnjo.

Razmisite o udobni in varni moto opremi

Poletje je obdobje, ko motoristi preživijo največ časa na cesti – in tudi trenutek, ko se največkrat odločijo za nakup nove opreme.

Ne glede na to, ali iščete poletno opremo za motor, motoristične čelade ali drugo moto opremo, je pomembno, da izberete udobno in varno rešitev za svoje vožnje.

Yogi je moto trgovina kjer se vedno najde najboljša ponudba motoristične opreme.

 

 

Naročnik oglasa: YOGI.SI MOTO CENTER d.o.o.

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