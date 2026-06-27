'Varne zagorelosti ni': izdelki za hitrejšo porjavitev

Poleti si marsikdo želi bolj zagorelega videza, ki še vedno velja za lepotni ideal, simbol vitalnosti, celo prestiža in zdravja. V resnici pa je zagorelost znak poškodovane kože, ki se hitreje stara in povečuje tveganje za kožnega raka. Da bi to "privlačnost" dosegli čim prej, mnogi uporabljajo tudi razne marmelade in olja za hitrejšo porjavitev. Ti izdelki so hit, niso pa ravno najbolj varna izbira. Okrepijo namreč delovanje ultravijoličnega A-sevanja, ki prodira globlje v kožo in prav nič ne spodbujajo tvorbe melanina, ampak ga zgolj na hitro oksidirajo, poudarjajo dermatologi. Pogosto pa sploh ne vsebujejo nobene zaščite oziroma je ta zanemarljivo nizka.