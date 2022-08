Varnejši prehod do Mariborskega otoka: most do kopališča bodo popravili

Po številnih izrazih ogorčenja javnosti zaradi zasilno urejene ograje in pohodne površine na mostu na Mariborski otok, kjer se nahaja edino javno letno kopališče v Mariboru, je občina prejela še inšpekcijsko odločbo, da mora nemudoma urediti zadevo. Z občine so sporočili, da bodo takoj postopali in zagotovili obiskovalcem varnejši prehod.

"Mestna občina Maribor je prejela inšpekcijsko odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor za most na Mariborskem otoku, in sicer da mora takoj po vročitvi odločbe fiksirati ograjo mostu na delih, kjer do sedaj ni bila izvedena na tak način. V odločbi je prav tako zahtevano, da se nemudoma uredi tudi na določenih delih neravna pohodna lesena konstrukcija mostu," pojasnjujejo na občini.

icon-expand Most na Mariborski otok FOTO: Kanal A

Ob tem zagotavljajo, da je mestna občina Maribor k izvedbi zahtevanih izboljšav pristopila nemudoma ter da bo uredila tako ograjo kot leseno pohodno površino, kjer bo nameščena talna obloga. "Na tak način bomo kopalcem in obiskovalcem Mariborskega otoka zagotovili varnejši prehod čez most," so dodali. Poudarili so tudi, da gre za začasno ureditev mostu in da bo ta dokončno urejen po koncu kopalne sezone. Občina je pristopila k obnovi mostu na Mariborski otok na začetku tega leta. Dela izvaja podjetje Senmed, s katerim je občina podpisala pogodbo v višini nekaj več kot pol milijona evrov. Dela bi moral izvajalec sicer zaključiti do začetka letošnje kopalne sezone, a mu to ni uspelo. Kljub temu so kopališče odprli 3. julija, nekaj dni po sprva predvidenem odprtju.