Varni pred klopi in komarji

V slovenskem prostoru sta najpogostejši lymska borelioza in klopni meningoencefalitis (KME). Medtem ko so z borelijami okuženi klopi razširjeni po vsej Sloveniji, pa je klopov, okuženih s povzročiteljem klopnega meningoencefalitisa, največ na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v ljubljanski regiji.

V naravi se klopi najraje zadržujejo v vlažnih listnatih gozdovih z gosto grmičasto podrastjo. Na svoje žrtve čakajo v podrasti in splezajo nanje. Pri tem poiščejo mesto, kjer je koža najbolj mehka in prekrvavljena, na primer za ušesi, pod pazduho, na dimljah, zapestjih, lasišču, gležnjih ali stopalih.

Pred klopi nismo varni niti na vrtu. Včasih jih celo na obleki ali na hišnem ljubljenčku nevede prinesemo na domači vrt in teraso. Zato je pomembno zmanjšati možnost, da si poiščejo primerno prebivališče. Urejena, pokošena zelenica je osnova, saj klopi visijo na višjih rastlinah in prežijo na nas. Če višjih rastlin na zelenici ni, smo to možnost napada odstranili. Prav tako uredimo kakšno opuščeno, vlažno mesto na naši parceli.

Močnejši ljudje in nosečnice z dihanjem proizvajajo več ogljikovega dioksida, zato jih imajo komarji raje. Še posebej pa jim je všeč vonj po mlečni kislini, ki se izloča takrat ko telovadimo. Nekatere vrste komarjev nas pikajo le v gležnje in noge, ker jih privlači vonj bakterij na nogah.

V Sloveniji so najbolj razširjeni navadni in tigrasti komarji. Bolezni, ki jih komarji prenašajo so marsikje po svetu smrtonosne in zato predstavljajo velik problem. Pri nas domači komarji prenašajo vročico Zahodnega Nila in japonski encefalitis, tigrasti pa čikungujo, dengo, rumeno mrzlico, virus Zika. Na srečo je v Sloveniji le nekaj okužb letno. A vseeno so piki sila boleči, moteči in seveda nadležni.

Kako se zavarujemo?

Pomembno je poznati potek razmnoževanja. Samica odloži jajčeca na površino vode. Ličinke se izležejo po 48 urah. Življenjska doba pogostejših vrst komarjev je okoli enega meseca.

Večina komarjev je aktivna ponoči ali v somraku, čez dan počivajo v skrivališčih. So šibki letalci in neradi zaidejo dlje kot nekaj sto metrov od vode, kjer so se izlegli. Zimo preživijo v obliki jajčec. Zato moramo okoli hiše vse pregledati in odstraniti morebitno stoječo vodo, ki je pogosto v pozabljenih posodah, zamašenih žlebovih, celo vodnjakih.

