Varno brez alkohola vse do martinovega

Če bi lahko zavrtel čas nazaj, ne bi nikoli pijan sedel za volan. Tako pa pred začetkom preventivne nacionalne akcije Varno brez alkohola pojasnjuje 42-letnik, ki je pred letom in pol, pod vplivom alkohola enega pešca povozil do smrti, drugega hudo poškodoval. Sedaj prestaja zaporno kazen. Če bi lahko zavrtel čas nazaj, ne bi nikoli pijan sedel za volan. Tako pa pred začetkom preventivne nacionalne akcije - Varno brez alkohola pojasnjuje 42-letnik, ki je pred letom in pol, pod vplivom alkohola enega pešca povozil do smrti, drugega hudo poškodoval. Sedaj prestaja zaporno kazen.