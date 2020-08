Varno in sproščeno s Samsung Galaxy pametnimi telefoni

Pametni telefon je postal naš vsakodnevni spremljevalec. Omogoča nam, da smo povezani z našimi najbližjimi, s pravimi tehnologijami in orodji ostajamo produktivni, hkrati nam pa nudi tudi veliko zabave.

Samsung pametni telefoni s številnimi naprednimi funkcijami in dolgotrajno baterijo nas nikoli ne bodo pustili na cedilu, ne glede na to, kaj počnemo in kako dolg je naš dan. PlayStore za varen prenos aplikacij Prenos aplikacij ali datotek neposredno s spletnih strani lahko predstavlja varnostno tveganje za podatke in napravo. Z Google Alerts aplikacijo boste lahko takoj preverili, ali izbrana aplikacija predstavlja tveganje za prenos. Za dodatno varnost pa poskrbi še Samsung Knox varnostna platforma, ki zagotavlja najvišji nivo varnosti, z varno napravo pa ste lahko svobodni, ko delate in ko se zabavate - kakor koli, kjer koli in kadar koli želite.

Povezani z Google aplikacijami Samsung je sodeloval z družbo Google in je za vse tiste uporabnike, ki imajo vedno prepolne urnike, omogočil HD videoklice (FHD) prek Google Duo platforme. Ta platforma ne nudi samo visokokakovostnih videoklicev, temveč omogoča, da se klicu pridruži do dvanajst ljudi. Poleg tega s širokokotnim načinom, ki je na voljo na najnovejših Galaxy napravah, in stabilno Wi-Fi povezavo delo na daljavo ni bilo nikoli enostavnejše. Vse Google aplikacije in storitve, kot so Gmail, Google Maps, Google Koledar, Google Drive, Google Photos in številne druge, so že vnaprej nameščene na Samsung pametnih telefonih. Kar zadeva količino razpoložljivih podatkov, ima Google Maps največjo bazo podatkov ter se popolnoma sklada z Google Earth in Google Street View aplikacijo, kar ustvarja kombiniran navigacijski sistem z največjim številom uporabnikov po vsem svetu.

Nemoteno delo z Microsoft aplikacijami Neposreden dostop do Microsoft Office aplikacij je še toliko bolj koristen, ko delate ali študirate na daljavo. Samsung sodeluje z družbo Microsoft in uporabnikom nudi dostop do orodij, ki jih uporabljamo vsak dan, kot so skeniranje in podpisovanje dokumentov v PDF obliki ali pretvarjanje slik v Excel tabelo. Najzabavnejše aplikacije - brez tveganja Gledanje televizijskih oddaj in filmov je za mnoge eden najljubših virov zabave. Zahvaljujoč izboljšani integraciji z Galaxy napravami in lažjemu dostopu do Netflix platforme lahko uporabniki odkrivajo najboljše vsebine kar s pomočjo Samsung Daily, Bixby in Finder aplikacij. Uživajo lahko tudi v glasbi prek Spotify aplikacije ali v štirih mesecih brezplačnega dostopa do YouTube Premium, ki omogoča predvajanje vsebine tudi, ko je zaslon izklopljen ali je v uporabi druga aplikacija.

