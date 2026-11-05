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Varno skozi zimo – izbira se začne pri pnevmatikah

Ljubljana, 05. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Kako izbrati zimske pnevmatike, kdaj jih zamenjati in katere ugodnosti pri nakupu ponuja Bartog.

Kakovostne zimske gume niso luksuz, temveč naložba v varno vožnjo.

Jesenske počitnice so za nami, pred vrati je martinovanje, čas druženja z družino in prijatelji ter obiskov po vsej Sloveniji in čez mejo. Z nižjimi temperaturami, meglo in jutranjo slano se na ceste vračajo tudi zimske razmere, 15. november, ko postane zimska oprema obvezna, pa je že za vogalom. Ste že poskrbeli za zimske gume?

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Zakaj zimske gume?

Ko temperature padejo pod 7 stopinj celzija, letne gume postanejo trše in izgubijo oprijem. Zimske gume so izdelane iz posebne zmesi, ki tudi v mrazu ostane prožna. Tudi če sneg še ni zapadel, so razlike v oprijemu in stabilnosti vozila že občutne, zato so kakovostne zimske pnevmatike bistvene za varno in zanesljivo vožnjo.

Kdaj je pravi čas za menjavo?

Zdaj! Pravi čas za zimske gume je takrat, ko se temperature redno spuščajo pod 7 stopinj celzija – in ta čas je že tu.

V Sloveniji je uporaba zimske opreme zakonsko obvezna od 15. novembra do 15. marca, ob zimskih razmerah (sneg, led, poledica) pa tudi zunaj tega obdobja. Do roka je le še nekaj dni, zato z menjavo ne odlašajte do zadnjega trenutka.

Če vas pot vodi čez mejo, bodite pozorni še na zakonodajo sosednjih držav. V Avstriji zimska oprema ob zimskih razmerah velja že od 1. novembra.

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Prednosti zimskih pnevmatik

Zimske pnevmatike prinašajo več kot le zakonsko skladnost. Njihove prednosti se kažejo v vsakodnevni varnosti:

- Krajša zavorna pot: na snegu in ledu je zavorna pot z zimskimi pnevmatikami bistveno krajša kot z letnimi, kar je ključno za preprečevanje nesreč.

- Boljši oprijem na mokrem cestišču: posebni kanali odvajajo vodo in zmanjšujejo tveganje za zdrs in akvaplaning.

- Večja stabilnost vozila: vozilo je lažje obvladljivo, še posebej pri nizkih temperaturah in v ovinkih.

- Večja varnost za vse: za vas, vaše potnike in druge udeležence v prometu.

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Kje kupiti kakovostne zimske gume?

V Bartogu!

Z več kot 30-letnimi izkušnjami in mrežo poslovalnic po Sloveniji je Bartog zaupanja vredna izbira za vse voznike, ki želijo kakovost, strokovnost in ugodno ceno.

Bartog vam nudi:

- široko zalogo zimskih gum priznanih proizvajalcev,

- strokovno svetovanje pri izbiri,

- ugodne cene in možnost plačila na obroke prek storitve Leanpay,

- enostavno spletno naročilo z osebnim prevzemom v kateri koli poslovalnici ali dostavo na dom.

Kakovostne zimske gume niso luksuz, temveč naložba v varno vožnjo. Poskrbite za svoje pnevmatike še danes in brezskrbno uživajte na poti.

Jesenske promocije v Bartogu

Zdaj je pravi trenutek za nakup. Ob nakupu izbranih znamk zimskih gum pa lahko koristite številne ugodnosti in promocije, ki jih trenutno ponuja Bartog.

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Še nekaj, Bartog ima novo mobilno aplikacijo, da so ugodnosti vedno pri roki

Še več ugodnosti in prihrankov vam prinaša nova mobilna aplikacija Bartog. Prenesite jo brezplačno iz trgovine Google Play ali App Store in imejte vedno pri roki dostop do spletne trgovine, aktualnih promocij ter ekskluzivnih kuponov in ugodnosti. Tako boste med prvimi izvedeli za nove akcije, hitro poiskali najbližjo poslovalnico ali se obrnili na njihove svetovalce, kjerkoli in kadarkoli.

Za dodatne informacije in svetovanje obiščite spletno stran Bartog ali pokličite svetovalce Bartoga na 07 34 35 327.


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