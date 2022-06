Varno v gore po načelu postopnosti: od manj k bolj zahtevnim ciljem

Tako kot za vse aktivnosti in športe tudi za užitke v hribih velja načelo postopnosti. Izkušenj v gorah, v katerih je narava manj predvidljiva kot v dolini, se ne da nabrati čez noč. Zato je ključno postopno napredovanje tako pri nabiranju kondicije kot planinskega znanja in veščin, ki so potrebni, da zmoremo in znamo zakorakati v hribe na čim bolj varen način.

Ena od možnosti so organizirane in strokovno vodene ture. "Vsaka aktivnost pod vodstvom strokovno usposobljenih prostovoljnih vodnikov Planinske zveze Slovenije (PZS) je tudi učni proces, v katerem usposabljamo udeležence za samostojno gibanje v gorskem svetu," je izpostavil generalni sekretar PZS in inštruktor planinske vzgoje Damjan Omerzu in dodal, da se planinci, ki se udeležijo vodenih izletov, taborov in planinskih šol, pridobijo izkušnje in znanje z različnih področij planinstva.

Tudi predstavniki Policije ves čas opozarjajo na odgovornost v hribih in pozivajo k postopnemu pristopu. Policija ima namreč v gorah že vrsto let posebno vlogo. Njena glavna naloga na tem področju, ki je skupna tudi ekipam Slovenske vojske in gorskim reševalcem, je reševanje življenj.