V enem dnevu tri nesreče: 'Popustiti v slabih razmerah ni sramota niti poraz'

Lep in sončen konec tedna v gore in hribe vabi veliko ljudi, ob tem pa policisti opozarjajo na previdnost. Včeraj je na Gorenjskem policijski helikopter z ekipo za helikoptersko reševanje na treh lokacijah v gorah pomagal trem poškodovanim planinkam, so sporočili s PU Kranj.

Dopoldan je ekipa rešila planinko, ki si je na Kukovi špici poškodovala nogo, ko je nerodno stopila na kamen. Sredi popoldneva se je na območju Prisojnika nad planinko sprožilo kamenje in jo poškodovalo. Zvečer pa je ekipa obravnavala še nesrečo na Jerebikovcu. Planinki je zdrsnilo na kamenju.

Policisti zato opozarjajo na veliko previdnost v gorah in apelirajo na obiskovalce gora, naj bodo zelo odgovorni in naj ne tvegajo na nobenem koraku. Največjo nevarnost predstavljajo zdrsi, padajoče kamenje in odlomi skal.