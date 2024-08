Letos oglobili že 2000 voznikov, ki so otroke prevažali brez avtosedežev

Pred začetkom šole je velik poudarek na varnosti otrok na cestah. Zavod varna pot, agencija za varnost prometa in policisti pa opozarjajo tudi na varnost otrok v avtomobilih, zlasti pravilno uporabo otroških sedežev. Podatki kažejo, da vozniki večinoma uporabljajo obvezne sedeže za otroke, kljub temu pa so policisti letos oglobili že dva tisoč voznikov, ki so otroke prevažali brez avtosedežev. Običajno se to dogaja na krajših relacijah, toda policisti opozarjajo, da se največ nesreč zgodi prav v bližini doma.