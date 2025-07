Varnost in bonton na morju

Na eni strani plavalci, na drugi plovila, vsi z željo imeti se lepo na morju. A skupaj enostavno ne sodijo. Kopalci lahko plavajo največ 150 metrov od obale, plovila pa se lahko obali približajo le na 200 metrov, če glisirajo na 250 metrov. "Tako se nekako vzpostavi varnost med plavalci in motornimi plovili, čolni" pove pristaniški kapitan Aleš Rotar.

Nesreče so se dogajale, tudi smrtne, a jih je v zadnjih letih precej manj, ker se večina drži pravil, tu in tam pa so kršitve še prisotne. "Izven ograjenega kopališča je prepovedano plavanje, se pravi, če je kopališče ograjeno moramo obvezno plavati znotraj in je prepovedano zapuščat kopališče," dodaja Rotar.

Ker ni uradno kopališče, pa so postavili takšne boje, ki razmejujejo akvatorij, do kod se lahko plava in kje plove. Že kar stalna praksa zadnjih let, letos pa so šli še nekoliko dlje in z društvom Morigenos pripravili smernice za plovbo, ki je prijazna tudi do morskega ekosistema.

Od tega, da se ne sidra na zavarovanih območjih, tam je sicer prepovedana tudi plovba, spodbujajo tudi uporabo že obstoječih priveznih plovkov, ker se tako ne uničuje morskega dna."Nasplošno upočasniti plovbo, ker s tem zmanjšamo količino podvodnega hrupa, upočasniti plovbo ker s tem zmanjšamo možnost naleta na morske želve ali delfine," pojasnjuje Tilen Genov iz Morigenosa. Kar se je že večkrat zgodilo. Tudi če opazimo te živali, pa velja, nikar riniti proti njim. "Ustaviti plovilo, ugasniti motor, uživati v trenutku in potem tudi pustiti te živali, da gredo svojo pot, brez da jim skušamo na silo slediti ali se jim približevati," dodaja Genov. Gre za nekakšen bonton na morju, ki ga večina že upošteva.

Kljub temu je uprava za pomorstvo redno na morju in preverja upoštevanje pravil. "Predvsem ob koncih tedna imamo stalno vzpostavljene patrulje na morju, seveda tudi med tednom, sodelujemo izredno dobro tudi s pomorsko policijo," še zaključi Rotar. Prekrškarje večinoma le opozorijo, če so kršitve hujše narave ali se ponavljajo, pa lahko kapitanija spiše tudi globo. Ta znaša od 160 pa vse do 400 evrov.