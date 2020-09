Varnost pacientov v krizi, na zdravstvene delavce pa izjemni pritiski

Danes obeležujemo svetovni dan varnosti pacientov, ki bo potekal v znamenju sporočil "Varni zdravstveni delavci, varni pacienti" in "Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev". Letošnja slogana se osredotočata na medsebojno povezanost med varnostjo zdravstvenih delavcev in pacientov, je zapisano na spletni strani ljubljanskega kliničnega centra.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je lani 17. september prvič razglasila za Svetovni dan varnosti pacientov. WHO pa ob letošnjem dnevu predlaga tudi nujne in trajnostne ukrepe vseh zainteresiranih strani, da prepoznajo in investirajo v varnost zdravstvenih delavcev kot prednostno nalogo za varnost bolnikov.

Svetovna zdravstvena organizacija je prvič v letu 2019 17. september razglasila za Svetovni dan varnosti pacientov z napotkom 'Varnost pacientov: prednostna naloga vseh v zdravstvu'. Letošnji moto WHO ' Varni zdravstveni delavci, varni pacienti - Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev' se osredotoča na medsebojno povezanost med varnostjo zdravstvenih delavcev in varnostjo pacientov. To poudarja potrebo po varnem delovnem okolju za zdravstvene delavce kot pogoj za zagotavljanje varnosti pacientov. Skupaj s tem sloganom WHO predlaga aktivnosti za ukrepanje.

Ob dnevu so na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana opozorili, da so se države članice WHO tudi zavezale, da bodo varnost pacientov priznale kot ključno zdravstveno prednostno nalogo in se strinjale, da bodo ukrepale za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. Zdravstvena oskrba zaradi pandemije namreč doživlja največjo krizo na področju varnosti pacientov doslej in povzroča izjemni pritisk na zdravstvene sisteme po vsem svetu. Zdravstveni sistemi lahko delujejo le z zdravimi zdravstvenimi delavci, za zagotavljanje varne oskrbe pa je ključna usposobljena in motivirana zdravstvena delovna sila, so še zapisali. Pandemija je tako razkrila velike izzive, s katerimi se srečujejo zdravstveni delavci po vsem svetu. Delo v stresnem okolju pa poveča tudi tveganje za zdravje in varnost zdravstvenih delavcev, zaradi česar so še bolj nagnjeni k napakam, ki bi lahko povzročile škodo pacientu. Svetovni dan varnosti pacientov bodo obeležili tudi na UKC Ljubljana, kjer bodo med drugim sodelovali številni strokovnjaki. Pred magistratom bodo postavili tudi stojnico z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami in promovirali zaščito pred okužbami s predstavitvijo zaščitne opreme.

