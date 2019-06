'Varnost pomembnejša od sporočil na telefonu, nervoze zaradi vročine in zamude na cilj'

Agencija za varnost prometa bo na prvi poletni dan v sodelovanju s policijo, AMZS in Zavodi Varna pot, Vozim, Združenjem DrogArt in Zvezo moto klubov Slovenije začela skupno akcijo z imenom VarnoVPoletje. Policija bo v času akcije izvajala povečan nadzor po vsej Sloveniji.

Agencija za varnost prometa bo od jutri, 21. junija 2019, na prvi poletni dan, v sodelovanju s ključnimi deležniki prometne varnosti, to so Policija, Avto-moto zveza Slovenije, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Združenje DrogArt, Zveza moto klubov Slovenije in Zveza ZŠAMS, izvajala skupno akcijo #VarnoVPoletje. V prihodnjih petih tednih bodo v okviru številnih aktivnosti partnerji akcije skupaj navzoči v 16 slovenskih mestih na 40 različnih lokacijah. S sporočilnimi tablami bodo v jutranjem in popoldansko-večernem terminu navzoči na večjih parkiriščih in nekaterih drugih površinah v številnih mestih po Sloveniji. Sodelovali bodo tudi na motorističnih delavnicah in drugih dogodkih, Policija pa bo izvajala povečan nadzor po vsej Sloveniji.

FOTO: AVP

Pobudo za skupno akcijo je Agencija za varnost prometa podala zaradi nekaterih kazalnikov, na podlagi katerih je pričakovati, da se stanje varnosti cestnega prometa do konca leta v primerjavi z letom poprej utegne poslabšati. Na javnost želijo v času poletne brezskrbnosti nasloviti sporočilo, kako usoden je lahko katerikoli od dejavnikov tveganja v prometu, ki nam ali našim bližnjim lahko za vedno spremeni življenje. Poletni počitniški dnevi in odgovorno ravnanje v prometu naj se ne izključujejo, opozarjajo na AVP. Vesna Marinko, v. d. direktorice AVP, opozarja, da je v poletnih mesecih gostota prometa še posebej povečana, na vozne sposobnosti vplivata vročina in nestrpnost, na vozne razmere pa zastoji in spremenljivo vreme z nevihtami ter točo. Povečano je tudi število voznikov iz drugih držav. "Dvigniti želimo tudi zavedanje, da je v poletnih mesecih na cestah večje število motoristov, ki jih pozivamo k previdni in defenzivni vožnji, voznike pa opozarjamo na njihovo ranljivost, kot tudi na ranljivost kolesarjev in pešcev," dodaja Marinkova. 'Že pot do želene destinacije je del počitnic' Policisti bodo v času načrtovanih prireditev navzoči v okolici lokalov oziroma prireditvenih mest, kjer bodo preverjali psihofizično stanje voznikov, pozorni bodo pa tudi na druge kršitve cestnoprometnih predpisov, je povedal Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije.

Vedno več nesrečam botruje tudi uporaba pametnih telefonov. FOTO: AVP

Kampanjo #VarnoVPoletje so zasnovali v agenciji LunaTBWA. Tine Lugarič je povedal, da je glavni namen kampanje, da drug drugemu položimo na srce, da je varnost vseh nas najpomembnejša stvar na cesti. "Bolj od sporočil na telefonih, bolj od jeze ob zastoju, bolj od nervoze zaradi vročine, bolj od zamude na cilj in bolj od razposajene želje po poletnih radostih, proti katerim drvimo. Te se namreč lahko končajo, še preden se začnejo," dodaja Lugarič. V AMZS, ki se prav tako pridružuje akciji, svetujejo, da naj ljudje pred potjo preverijo stanje na cestah, poskrbijo za tehnično varnost vozila in upoštevajo predpise ter razmere na cestah. "Predvsem pa naj velja zavedanje, da je že pot do želene destinacije del počitnic," dodaja Jure Kostanjšek, generalni sekretar AMZS. Kot družba izredno tolerantni do alkohola Alkohol je še vedno med najpogostejšimi vzroki za nastanek najhujših prometnih nesreč, vendar smo kot družba izredno tolerantni do tovrstnih pojavov, izpostavlja Robert Štaba iz Zavoda Varna pot. "Podcenjevanje posledic, ki jih povzroči alkohol, se trudimo spremeniti s pozitivnimi oblikami preventivno-izobraževalnih programov," poudarja Štaba, ki dodaja, da ima akcija #VarnoVPoletje takšno sporočilnost in cilj.

Odnos do vožnje pod vplivom alkohola je v Sloveniji preveč toleranten. FOTO: Dreamstime

Alkohol je kot problematičen dejavnik izpostavil tudi David Razboršek, direktor Zavoda Vozim. "Poletje se je začelo s polno paro, s tem pa tudi povečano število zabav, kjer je prisotno pitje alkohola in posledično tudi vožnja pod vplivom alkohola. Zmotno je mišljenje, da se zabava konča, ko je konec njenega dogajanja. Konča se namreč, ko srečno in varno prispemo domov in ko naslednje jutro lahko objamemo svoje bližnje," pravi Razboršek. Generalni sekretar Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM) Fadil Mušinovićpa je izpostavil pomen vzgoje otrok in s tem ozaveščenosti staršev. "Otroci so naša prihodnost. Če jih bomo vzgojili, in k temu pritegnili tudi starše, bo varnost boljša," je dejal. Število nesreč motoristov se povečuje Stanje varnosti v cestnem prometu na območju PU Nova Gorica je letos v izrazito negativnem trendu, pri čemer še posebej izstopa število prometnih nesreč motoristov v Zgornjem Posočju. Večino nesreč s hujšimi posledicami so povzročili motoristi sami – med vzroki za nesreče so predvsem individualne napake voznikov, kot so nepravilna prehitevanja, kar je bil glavni vzrok vsem letošnjim smrtnim nesrečam in hudim telesnim poškodbam motoristov.

Naraslo je število nesreč motoristov, še posebej v Zgornjem Posočju. FOTO: Zavod Vozim