Grožnja Vladimir Putin: 'Pripravlja se na možnost spopada z Natom'

Da si ne gre zatiskati oči pred realnostjo, pravi André Bodemann, eden izmed vidnejših operativnih poveljnikov današnje nemške vojske. Od 9. aprila 2025 je namestnik poveljnika Operativnega poveljstva Bundeswehra ter poveljnik za teritorialne naloge, kar ga postavlja v sam vrh operativnega vodenja nemških oboroženih sil. Bodemann sodi med tiste, ki se intenzivno ukvarjajo z vprašanji družbene odpornosti, kriznega upravljanja in obrambe celotne družbe – koncepta, ki postaja v Evropi vse pomembnejši po ruski invaziji na Ukrajino. V praksi to pomeni povezovanje vojske, civilne zaščite, infrastrukture, gospodarstva in lokalnih skupnosti v enoten sistem pripravljenosti na krize. V Slovenijo je prišel predvsem, da bi preučil ugotovitve vaje Odpornost 24 in načrte za izvedbo vaje Odpornost 26. Mi pa smo se z njim pogovarjali o varnostnih izzivih in o tem - ali je mir na obzorju?

" Svoboda, demokracija in mir – pa tudi možnost, da gremo na dopust, da obiščemo svoje prestolnice ali da sodelujemo na demonstracijah – so del našega načina življenja. Narediti moramo vse, da ta način življenja ohranimo." FOTO: Damjan Žibert

V Sloveniji mnogi menijo, da je Evropa v osnovi varna, da se varnostne izzive "napihuje", drugi svarijo. Je po vašem mnenju evropska varnost danes res krhka kot v času hladne vojne, ali je takšna ocena pretirana?

Ne bi nujno neposredno primerjal današnjih razmer s hladno vojno, vendar se je varnostno okolje v Evropi vsekakor temeljito spremenilo. To vpliva na vse nas. Danes ne živimo v vojni, vendar tudi ne živimo več v miru. Smo nekje vmes. Temu pravimo hibridna faza. Soočamo se s hibridnimi grožnjami, kot so dezinformacije, lažne novice, kibernetski napadi, vohunjenje in celo sabotaže. Te grožnje se iz dneva v dan povečujejo, tako po količini kot po zahtevnosti. In čeprav vsega ne moremo pripisati Rusiji, pa je odgovor na vprašanje, komu takšne razmere koristijo, pogosto – Rusija.

Bi ljudje nevarnost lažje razumeli, če bi nad nami letela letala z bombami, kot pa pri teh nevidnih kibernetskih grožnjah?

Mislim, da moramo odpreti oči in ušesa. Svoboda, demokracija in mir – pa tudi možnost, da gremo na dopust, da obiščemo svoje prestolnice ali da sodelujemo na demonstracijah – so del našega načina življenja. Narediti moramo vse, da ta način življenja ohranimo. Mislim, da ne potrebujemo bomb ali vojne, da bi razumeli, kako dragocen je. Vendar moramo to jasno povedati, predvsem mladim.

Hkrati smo doživeli finančno krizo, naravne nesreče, podnebne spremembe in pandemijo covida. Zdaj pa imamo še vojno v Evropi. Vse to vpliva na ljudi in mnogi bi o tem raje ne razmišljali. A žal moramo.

Nemško družbo močno zaznamuje dediščina druge svetovne vojne in kultura zadržanosti. Kako težko je bilo Nemčiji znova začeti razmišljati o povečanju vojaške moči?

Pravzaprav je bilo to zelo težko, glede na našo zgodovino. Dolga leta je veliko ljudi verjelo, da bo Evropa ostala v miru še naslednjih sto let ali več. Toda najpozneje leta 2014, zagotovo pa leta 2022, smo ugotovili, da se je vojna vrnila v Evropo. Za mnoge ljudi je bilo to težko sprejeti. Raje so si zatiskali oči, ker so verjeli, da živimo v miru. Hkrati smo doživeli finančno krizo, naravne nesreče, podnebne spremembe in pandemijo covida. Zdaj pa imamo še vojno v Evropi. Vse to vpliva na ljudi in mnogi bi o tem raje ne razmišljali. A žal moramo.

S katerim pogledom se bolj strinjate - je vojna v Ukrajini regionalni konflikt ali prelomnica v svetovnem redu?

Morda se spomnite, da je naš nekdanji kancler 27. februarja 2022 uporabil izraz Zeitenwende, prelomnica. Mislim, da je to res bila prelomnica. Lahko bi rekli, da se je začelo že leta 2014, vendar je leto 2022 razmere dokončno razjasnilo. Postalo je jasno, da moramo narediti več – tudi vojaško – za zaščito svobode in demokracije. Zato smo veliko investirali tudi v Bundeswehr. Prej smo bili organizirani predvsem za operacije v tujini, na primer v Afganistanu ali Maliju. Zdaj pa smo se morali vrniti k kolektivni obrambi in obrambi lastnega ozemlja.

Je bilo 2014 leto zamujene priložnosti za odločnejše ukrepanje?

Ukrajino moramo podpirati z vsemi sredstvi, saj branijo naše vrednote in našo demokracijo. Zato ne želim govoriti o scenariju poraza. Osredotočiti se moramo na to, da Ukrajini omogočimo, da lahko brani svojo državo in naše skupne vrednote.

Nato je priložnost izkoristil in spremenil svojo strategijo. Vsak ameriški predsednik, že pred predsednikom Donaldom Trumpom, je poudarjal, da mora Evropa storiti več za lastno obrambo. Še posebej, da bi Nemčija morala storiti več za obrambo Evrope in evroatlantskega prostora, saj se bodo Združene države bolj osredotočale na Indopacifik in Kitajsko. Evropa pa takrat tega ni dovolj upoštevala. Šele po začetku vojne smo resnost razmer končno razumeli. V Nemčiji smo ustanovili poseben sklad za povečanje zmogljivosti Bundeswehra. Seveda je potekala razprava, vendar smo na koncu to odločitev sprejeli.

Vojna zda traja še štiri leta ... Če bi bila Ukrajina prisiljena v neugoden kompromis ali celo izgubila vojno – kakšne bi bile posledice za evropsko varnost?

"Moramo vlagati v vojaške in obrambne zmogljivosti. Ne samo zaradi ruske agresije, ampak tudi zaradi številnih drugih kriz po svetu. Ostati moramo optimistični, a tudi realistični." FOTO: Damjan Žibert

Del javnosti v Sloveniji meni, da so višji obrambni izdatki in pomoč Ukrajini zapravljanje denarja za orožje, namesto za socialo ali zdravstvo. Je to legitimna moralna dilema?

Za politike je vedno dilema, kam nameniti javni denar. Vendar bi morali več govoriti o konceptu dvojne rabe. Na primer prometna infrastruktura. Če vlagamo v ceste, mostove, predore in železnice, to omogoča tudi premikanje težke vojaške opreme. Hkrati pa taka infrastruktura koristi gospodarstvu, industriji in tudi vsakdanjemu življenju ljudi. Zato takšne investicije niso zgolj vojaške.

Evropa danes ne povečuje le obrambnih proračunov, ampak tudi preusmerja industrijo, dobavne verige in tehnologijo v smer varnosti. Je to nujna prilagoditev realnosti ali tudi tveganje, da Evropa začne svet gledati predvsem skozi prizmo konflikta?

Ključna beseda je odpornost. Evropa mora postati bolj odporna in manj odvisna od drugih držav v primeru velike krize ali celo vojne. Ne moremo biti prepričani, da bomo vedno dobili potrebne materiale ali dobavne verige iz drugih držav. Zato moramo vlagati v lastno industrijo in gospodarstvo – ne samo za vojaške potrebe, ampak tudi za civilno zaščito.

Ključna beseda je odpornost. Evropa mora postati bolj odporna in manj odvisna od drugih držav v primeru velike krize ali celo vojne. Ne moremo biti prepričani, da bomo vedno dobili potrebne materiale ali dobavne verige iz drugih držav. Zato moramo vlagati v lastno industrijo in gospodarstvo – ne samo za vojaške potrebe, ampak tudi za civilno zaščito.

Kako bi pojem odpornosti razložili državljanom, ki so do tega zelo skeptični?

Odpornost pomeni, da gradimo zmogljivosti z upanjem, da jih nikoli ne bomo potrebovali. A morajo obstajati za primer, če jih bomo potrebovali. To seveda stane denar. Podobno kot gasilci – upamo, da naše hiše nikoli ne bodo gorele, vendar jih vseeno imamo.

Je Evropa danes strateško enotna ali je ta enotnost bolj politična želja kot operativna realnost?

Nisem politik, sem vojak. Vendar je razprava del demokracije in našega načina življenja. Na koncu pa se sprejme odločitev. Na primer odločitev o 3,5 odstotka BDP za obrambo ter dodatnih 1,5 odstotka za obrambno-podporne dejavnosti so po razpravi sprejeli voditelji držav članic Nata.

Slovenija je majhna država, kakšna je po vašem mnenju njena strateška vloga v evropski varnosti?

Velikost države ni odločilna. Pomemben je strateški položaj. Slovenija ima pomembno lego pod Alpami. Slovenci zelo aktivno sodelujejo v mednarodnih misijah. Čeprav je država majhna, sodeluje tudi v misiji usposabljanja ukrajinskih vojakov. Gre torej za razmerje, ne za velikost. Prednost majhne države je tudi, da so poti odločanja kratke. To je lahko prednost z vidika odpornosti.

Ob vašem obisku so vam predstavili nekatere prakse, ki jih imamo na področju odpornosti. Kako jih ocenjujete? Kaj bi lahko še izboljšali?

V podrobnosti ne morem iti, ker je šlo za predstavitev v zaupnem okolju. Lahko pa povem, da sem videl, da ste izvedli odlične vaje, s katerimi se pripravljate ne le na obrambne scenarije, temveč tudi na obvladovanje kriznih razmer ob naravnih nesrečah ali drugih dogodkih, ki se lahko zgodijo v prihodnosti. Na podlagi tega ste oblikovali strategijo, kako se s takšnimi situacijami spoprijeti. Zdaj pa je ključno, da se ta strategija tudi operativno uresniči in da jo razumejo ljudje. Zato sta izjemno pomembni komunikacija in obveščanje javnosti.

Če se ozreva v naslednjih pet do deset let – pričakujete stabilizacijo ali daljše obdobje nestabilnosti?

Osebno upam, predvsem zaradi ukrajinskega naroda, da bo mir prišel kmalu. Toda iskreno povedano tega za zdaj ne vidim. Zato moramo vlagati v vojaške in obrambne zmogljivosti. Ne samo zaradi ruske agresije, ampak tudi zaradi številnih drugih kriz po svetu. Ostati moramo optimistični, a tudi realistični.

Vas skrbi, da se bodo ljudje te vojne naveličali?

To, da se ljudje utrudijo, je normalen psihološki pojav. Zato morajo odločevalci – politiki in tudi vojska, ki jim daje strokovne nasvete – pojasnjevati, zakaj se razmere ne spreminjajo in zakaj za zdaj ne vidimo mirnega okolja v prihodnosti. Upanje na mir je ena stvar, realnost pa druga.

"Prav tako se moramo zavedati, da je Rusija svojo ekonomijo že preusmerila v vojno ekonomijo. Zato moramo samo odpreti oči in ga poslušati. Njegove namere lahko preberemo – sam jih pogosto jasno pove." FOTO: Damjan Žibert

Katera je največja napaka, ki si je Evropa danes ne sme privoščiti?

Največja napaka bi bila, da si zatiskamo oči. Obstaja agresor – to je Rusija in Putin. Pripravlja se na strateško možnost, da bi se celo spopadel z Natom. Narediti moramo vse, da se to nikoli ne zgodi.

Kako realna je ta grožnja? V Sloveniji marsikdo dvomi, da je Putin tako velika grožnja kot se ga predstavlja ...

Grožnja obstaja in to vidimo tudi v Nemčiji. Kot sem že omenil, se vsak dan soočamo s hibridnimi napadi in grožnjami. Prav tako se moramo zavedati, da je Rusija svojo ekonomijo že preusmerila v vojno ekonomijo. Zato moramo samo odpreti oči in ga poslušati. Njegove namere lahko preberemo – sam jih pogosto jasno pove.

Ravno te dni so se zaostrile razmere v Iranu – kakšno je vaše mnenje o tem konfliktu? Ali obstaja možnost širenja konflikta tako, da bi ta vplival na Evropo?

V tem trenutku ne vidim velikega tveganja, da bi se sama vojna neposredno prelila drugam. Kljub temu pa je danes vse med seboj povezano. Zato bomo gotovo videli posledice tudi v evropskem gospodarstvu in industriji. Cene nafte, plina, ogrevanja naših domov in goriva za avtomobile se bodo verjetno zvišale. V posameznih državah se lahko pojavijo tudi protesti ali nemiri, odvisno od političnih odzivov. V tem širšem smislu torej določeno tveganje obstaja.