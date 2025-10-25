'Varnostna situacija v jugovzhodni Sloveniji že dlje časa ni stabilna'

Dejal je, da je stanje oškodovanca po zdravniški izjavi stabilno, opraviti pa morajo še nekaj preiskav. Zatrdil je, da so vsa kazniva dejanja zoper življenje in telo v jugovzhodni Sloveniji preiskana in storilci odkriti, prav tako velja tudi za ta primer: "Storilec je odkrit, odvzeta mu je prostost, preiskujejo se še ostale okoliščine, motiv itd."

Za 24UR sta spregovorila generalni direktor policije Damjan Petrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar . "Policija že več kot leto dni intenzivno izvaja dodatno povečane naloge na območju jugovzhodne Slovenije s povečano prisotnostjo vseh policijskih sil, tako policistov iz Novega mesta kot iz preostale Slovenije," je dejal. Varnostne razmere je glede na aktualno stanje potrebno spreminjati, je poudaril. Ocenjujejo, da je policistov dovolj, vendar je vsako kaznivo dejanje težko preprečiti, sploh če ni indicev.

Petrič je potrdil tudi, da je storilec kot mladoletnik že bil obravnavan za posamezna kazniva dejanja s prvinami nasilja ter pojasnil: "V kolikor policija ugotovi, da je oseba storilec kaznivega dejanja in bi ga lahko ponovil oz. nadaljeval, kot v tem primeru, mu odvzame prostost, ga s kazensko ovadbo pripelje k preiskovalnemu sodniku in se predlaga pripor. Če so ti dokazi tako močni in obstaja nevarnost, se tudi temu tako izreče."

Poklukar je ostro obsodil napad na očeta, ki je prišel po svojega sina. Sedaj je po njegovih besedah na pravosodnih organih, "da storilca sprocesirajo in gre v zapor". Varnostna situacija v jugovzhodni Sloveniji že več kot eno leto ni stabilna, je še poudaril, in da imajo zato na tem območju več policijskih sil kot kjerkoli v Sloveniji. Obsodil je tudi samo dejanje, ki se mu zdi zavržno.

Na vprašanje, ali zakonodaja preveč ščiti osumljenca in premalo domnevno žrtev, da bi lahko vnaprej preprečila dejanje in ali so pripravljeni spremeniti zakonodajo, je dejal, da so o tem večkrat že govorili in da je "ministrstvo za pravosodje v Novem mestu zadnjič pripravilo izhodišča za bolj rigorozno zakonodajo". Pohvalil je policijo, ki je prijela storilca zelo hitro, ob tem pa pozval občane in občanke, naj prijavljajo vsa sumljiva ravnanja in v primeru konflikta to sporočijo policiji, preden pride do tako hudih dejanj kot danes.

Oba sta potrdila tudi, da se bosta v primeru izredne seje občinskega sveta z ljudmi pogovorila o situaciji. Petrič je ob tem dejal, da z lokalno skupnostjo lahko najdejo še dodatne rešitve, da se dejansko stanje izboljša in da se občutek varnosti pri ljudeh poveča. Poklukar je poudaril, da so z občinami vedno sodelovali, da sam že več kot eno leto sodeluje z njimi in bi se povabilu vsekakor odzval.