Varnostni incident: Policist osebne podatke protestnika posredoval Rusom

Kot poroča časnik Delo, je pred nekaj tedni ob močno varovani ograji okoli ruskega veleposlaništva v Ljubljani protestiral moški. Izražal je nasprotovanje ruski invaziji na Ukrajino. Slovenski policist ga je popisal, izkazalo pa se je, da gre za poljskega državljana. Postopek je s stopnic poslopja veleposlaništva ves čas snemal tamkajšnji zaposleni.

Slednji je kasneje od policista zahteval, da mu pokaže zapisnik, ta pa je Rusu ustregel. Uslužbenec je nato s telefonom slikal osebne podatke državljana Poljske.

Incident je za Delo opisal veleposlanik Poljske v Sloveniji Krzysztof Olendzki, ki se je pritožil nad ravnanjem policista. Na Policiji so za časnik pojasnili, da v zvezi s primerom poteka notranjevarnostni postopek. Policija vedno začne na podlagi podatkov, zbranih obvestil, prijave ali zaznave odklonskega pojava ali ravnanja.

Prijavo so prijeli tudi v uradu informacijskega pooblaščenca in uvedli inšpekcijski nadzor. Zadeve sicer niso želeli komentirati, so pa za Delo dejali, da policistovo ravnanje nakazuje na sum neustreznega ravnanja z osebnimi podatki oziroma njihovega zavarovanja.

Rusko veleposlaništvo v Ljubljani je močno varovano, po začetku vojne pa je bila okoli poslopja postavljena še dodatna ograja, ki jo 24 ur na dan varujejo policisti. Slovenija je sicer javno obsodila rusko agresijo in se pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji. Prav tako je Slovenija nedavno izgnala 33 ruskih diplomatskih predstavnikov.