Varnostni konvoj brez ustrezne razdalje? Policisti opozarjajo na neskladje pravil

Kako hitro je varnostni konvoj vozil skozi predor, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da med vozili ni bilo ustrezne varnostne razdalje in prav to bo treba natančno razčistiti, opozarjajo v Policijskem sindikatu, saj interna navodila voznikom varovanih oseb narekujejo vožnjo tik za vozilom pred njimi, prometni predpisi pa zahtevajo ravno nasprotno.

"Vsaka vožnja varovane osebe se posebej načrtuje zato pa mi zahtevamo oziroma pričakujemo, da bo preiskava celotna oziroma celovita in da bo pokazala tudi vse ostalo ozadje, kako je bil načrt narejen, ali je bilo vse pravilno," je poudaril podpredsednik Policijskega sindikata, Marko Jakac.

Ker se je vožnja končala z nesrečo, je po mnenju pravnega strokovnjaka Mihe Šepca v javnem interesu tudi podatek, kdo sta bili osebi, ki sta se poleg predsednice vozili v vozilu.

"Če ne bi bilo te nesreče, če bi se samo odpeljali na nek šov, pa se ne bi nič zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so informacije, ki so za javnost pomembne, vseeno gre za predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v državi," je pojasnil.

In da bi se morali tega zavedati tudi civilisti, ki se vozijo v varovanih vozilih. "Ko vstopijo v uradno službeno vozilo, grejo na protokolarno vožnjo, potem lahko računajo na to, da bo javnost lahko računajo na to, da bo javnost izvedela, kdo so. Če se pa družijo doma zasebno pa javnost tega ne bo izvedela."