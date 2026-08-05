Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Varnostni konvoj brez ustrezne razdalje? Policisti opozarjajo na neskladje pravil

Ljubljana, 05. 08. 2026 21.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nika Kunaver
Predsednica države Nataša Pirc Musar

"Zahtevamo temeljito, strokovno in nepristransko preiskavo," so po nesreči predsednice države jasni v Policijskem sindikatu. Opozarjajo, da javnost, dokler niso razjasnjene vse okoliščine, ne sme odgovornosti pripisovati zgolj vozniku policistu. Nesreča pa odpira še eno pravno dilemo: ali lahko odškodnino od države zahteva tudi huje poškodovana ruska državljanka, čeprav sama ni bila varovana oseba?

Kako hitro je varnostni konvoj vozil skozi predor, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da med vozili ni bilo ustrezne varnostne razdalje in prav to bo treba natančno razčistiti, opozarjajo v Policijskem sindikatu, saj interna navodila voznikom varovanih oseb narekujejo vožnjo tik za vozilom pred njimi, prometni predpisi pa zahtevajo ravno nasprotno.

"Vsaka vožnja varovane osebe se posebej načrtuje zato pa mi zahtevamo oziroma pričakujemo, da bo preiskava celotna oziroma celovita in da bo pokazala tudi vse ostalo ozadje, kako je bil načrt narejen, ali je bilo vse pravilno," je poudaril podpredsednik Policijskega sindikata, Marko Jakac.

Ker se je vožnja končala z nesrečo, je po mnenju pravnega strokovnjaka Mihe Šepca v javnem interesu tudi podatek, kdo sta bili osebi, ki sta se poleg predsednice vozili v vozilu.

"Če ne bi bilo te nesreče, če bi se samo odpeljali na nek šov, pa se ne bi nič zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so informacije, ki so za javnost pomembne, vseeno gre za predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v državi," je pojasnil.

In da bi se morali tega zavedati tudi civilisti, ki se vozijo v varovanih vozilih. "Ko vstopijo v uradno službeno vozilo, grejo na protokolarno vožnjo, potem lahko računajo na to, da bo javnost lahko računajo na to, da bo javnost izvedela, kdo so. Če se pa družijo doma zasebno pa javnost tega ne bo izvedela."

Preberi še Šepec: Huje poškodovana prijateljica predsednice lahko toži državo

Prepričan je da lahko hudo poškodovana sopotnice predsednice celo toži državo za odškodnino. Ob tem Policijski sindikat spomni, da so bili ostro proti temu, da se varnostniki s policije premeščajo pod urad predsednice.

"Preneslo se je v nek urad, nek drug organ, kjer v bistvu policija ni več policija, to so policisti, ki niso več v policiji. Opozarjali smo na nejasno razmejitev odgovornosti, strokovnega vodenja, nadzor nad temi policisti," je kritičen Jakac. "Izvajajo pa policijska pooblastila, kakor je nam znano Direktor za policijske naloge na MNZ še vedno izvaja nadzor nad temi policisti."

Spomnimo, premier Janez Janša je svoje varovanje pred tedni znova prenesel nazaj na Center za varovanje in zaščito v okviru policije. Namreč že njegov predhodnik Robert Golob si je, tako kot za njim Pirc Musarjeva, omislil posebno varovanje, ločeno od policije.

nesreča predor kastelec konvoj nataša pirc musar

120 namesto 80 km/h: policisti lovili prehitre voznike

24ur.com Blindirane avtomobile po Portorožu vozili tudi policisti brez izkušenj varovanja državnikov
24ur.com Vojska na meji okrepitev za Policijo ali le navidezna varnost?
24ur.com Žaberl: Napad na predstavnika države rabi najstrožjo obravnavo
24ur.com Po nesreči predsednice: policista sumijo malomarne vožnje
24ur.com Dva dni po nesreči: zakaj se inšpektorji niso oglašali, še ugotavljajo
24ur.com Pozitivni učinki avtocestne policije: lani skoraj 300 nesreč manj kot 2019
24ur.com Tožilstvo: Izvedba varovanja je izključno v pristojnosti Policije
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Je panda starševstvo recept za uspeh?
Je panda starševstvo recept za uspeh?
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
cekin
Portal
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
moskisvet
Portal
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
dominvrt
Portal
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
okusno
Portal
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881