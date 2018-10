Otroški sedež je v drugem avtomobilu. Otrok spi. Sam se je odpel. En meter imamo do doma. To so izgovori, ki so jih policisti poslušali med akcijo, v kateri so preverjali pripetost otrok s pasom. V enem avtomobilu pa je bil otrok privezan, voznica pa ne. Otrok je policistom povedal, da je babico že večkrat opozoril, naj se pripne, a da ga ne posluša.

Gorenjski policisti so danes zjutraj na območju vseh policijskih postaj v času prihoda otrok v šolo in vrtec krajši čas preventivno preverjali pripetost z varnostnimi pasovi. Kot je sporočil predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos, so bili pozorni predvsem na uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. Ugotovili so kar nekaj nepravilnosti.

Varnostni pas FOTO: iStock

Kot so ugotovili policisti, kar 24 udeležencev v prometu ni bilo pripetih z varnostnim pasom. Voznikom, ki niso bili pripeti ali pa niso pripeli otrok, so policisti razložili, kakšne so lahko posledice v primeru prometnih nesreč, globo pa so izrekli v postopku, v katerem nista bila pripeta ne voznik in ne otrok.

V prometnih nesrečah na gorenjskih cestah v letošnjem letu varnostnega pasu ni uporabljal 201 voznik in 41 potnikov v vozilih.

Izgovori, ki so jih policisti poslušali glede pripetosti otrok, niso bili nič drugačni od vedno slišanih. En otrok naj bi se med vožnjo odpel sam, drugi je spal, za tretjega je starš, ki tudi sam ni bil pripet, rekel, da so ’’en meter’’ stran od doma, v še enem primeru pa je bil otrok pripet, a ni bil v otroškem sedežu, ki je ostal v drugem vozilu.



Izkazal pa se je otrok na Bledu, ki je bil pravilno pripet z zadrževalnim sistemom, nepripeta pa je bila voznica, sicer njegova babica. Pred policisti je povedal, da jo je že večkrat opozoril, naj se pripne, a da ga ne upošteva.



’’Vozniki, bodite zgled otrokom, poskrbite za njihovo varnost in se tudi sami pripnite. Varnostni pas je namreč vaša in otrokova vez z življenjem. Ne podcenjujte je,’’opozarjajo policisti.