Varnostni pas zmanjša tveganje za smrtno prometno nesrečo kar za polovico

Aktivnosti policistov bodo v letošnjem letu dodatno osredotočene na javne prevoze potnikov v avtobusih, namen aktivnosti pa je doseči, da bi potniki dosledno uporabljali varnostne pasove. Pri nadzoru bodo policisti ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo.

Uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno prometno nesrečo kar za polovico. Skoraj za enak odstotek se z uporabo varnostnega pasu zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, tveganje za nastanek lažjih poškodb pa za skoraj četrtino, tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Na Agenciji za varnost prometa in Policiji ob tem opozarjajo, da nikakor ne smemo pozabiti na potnike na zadnjih sedežih, v večini so to seveda najmlajši.

Da bi bili o pomembnosti uporabe varnostnega pasu poučeni že najmlajši, agencija izvaja projekt Pasavček, ki poteka že 20. leto. V letošnjem jubilejnem letu sodeluje 1522 skupin in 28.462 otrok. S sloganom Red je vedno pas pripet projekt spodbuja dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Agencija in Policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Pri najhujših posledicah prometnih nesreč namreč vedno znova ugotovijo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledno uporabljali varnostni pas.