Varnostni protokol ob grožnjah: bodo ravnatelji dobili SMS sporočila?

Varnostni protokol ob grožnjah v vrtcih in šolah, ki so ga slovesno podpisali junija lani, je neslavno padel že na prvem lažnem testu prejšnji teden, ko je 383 slovenskih šol dobilo grožnje z bombo. Šole namreč niso dobile niti sporočila ministrstva, da gre za generirana sporočila in da je stopnja nevarnosti nizka. Nekatere šole so učence poslale domov, druge ne. Evakuirani šolarji in profesorji so o dogajanju morali izvedeti iz medijev oz. spleta. In kaj zdaj? Kaj, če bo šlo zares? Šolsko ministrstvo namesto elektronskih sporočil predlaga SMS sporočila.