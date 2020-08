Dileme ravnateljev: varnostnih ukrepov za šole je veliko, a vsem bo težko zadostiti

Ravnatelj OŠ Zalog Andrej Krumpak pravi, da zadostiti priporočilom in vpeljati protokole pri vstopu v šolo ne povzroča veliko težav. A kaj hitro se pojavi prvi izziv – otroci bodo morali v gosjem redu odhajati v učilnice, šola pa bo morala zagotoviti, da druženja na hodnikih med njimi ne bo. "Med odmori bodo učenci v učilnicah, srečevali se bodo na hodniku samo na daljavo, po levi in po desni. Težko je to razložiti prvošolčkom, pa tudi osmim in devetim razredom, ki jim je druženje na vrhu prioritetne liste," opozarja Krumpak.

Še večji izziv bo organizacija šolske prehrane. Malico otroci lahko pojedo v učilnicah, težje ap bo s kosilom. To mora namreč po pravilih (HACCP) biti postreženo v dveh urah, če pa bi uporabljali samo to učilnico, ki po novih pravilih sprejme 20 učencev, bi se to raztegnilo na pet ur, problem razloži ravnatelj zaloške osnovne šole.

Ena izmed učiteljic, Petra Kontarček Rabuza, je opozorila tudi na to, da se bodo lahko pojavile tudi duševne težave oziroma stiske, saj bodo otroci pogrešali stik z drugimi učenci.

Seveda pa je največja neznanka, na katero odgovorni v vzgojno-izobraževalnem procesu ne morejo vplivati, življenje otrok zunaj šole – četudi bodo za šolskimi zidovi storili vse, že nekaj korakov stran ne bo nič več v njihovi moči.