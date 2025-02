Varnostnik CVZ: Gre za golo maščevanje. Policija: To je diskreditacija našega dela

Varnostnik od blizu spremlja sago varovanja tožilcev – ko so jim varovanje po likvidaciji Satka Zovka konec novembra uvedli, ga januarja čez noč preklicali, le nekaj ur kasneje spet uvedli, zdaj, mesec dni zatem pa spet preklicali.

"Ovadeni višji policisti v Centru za varovanje in zaščito uveljavljajo svoje zahteve in strašijo zaposlene. Sestanek novega vodje CVZ Perkliča in v. d. generalnega direktorja Petriča so šli v smeri prikritega opozorila, da bodo žvižgači sankcionirani in preganjani," pripoveduje.

To je sporočilo, naslovljeno s "Klic na pomoč", ki nam ga je – po tem, ko je policija tožilcem v zadevi Kavaški klan ponovno ukinila varovanje, tudi Mateji Gončin , ki je na nepravilnosti večkrat opozorila – poslal varnostnik Centra za varovanje in zaščito, a zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi želi ostati neimenovan.

"To, kar se dogaja tožilki, je po mojem mnenju kot veteranu policije kristalno jasno, da je to golo maščevanje vodstva Policije zaradi tožilkine pokončne drže, ki jo je pokazala z vložitvijo kazenskih ovadb zoper vodstvo Policije."

"Nikoli se ne omenja uradno podkrepljenih odločb, ki bi jih morala služba sprotno dostavljati. Nekaj posameznikov v vodstvu centra zlorablja svojo moč in poznanstva z ministrom na tako sprevržen način, da ni več okusno," še pravi.

Kar da je, še dodaja, čisto nasprotje obljubam ministra Poklukarja in novega šefa Policije o strokovnosti in spremembah. Obenem pa opozarja, da ima lahko ta zgodba veliko širše razsežnosti.

"Hkrati pa se pripravlja teren, da bo služba postala formalno orodje za nadzorovanje stanja okoli varovanih oseb. Razumeti je, da se bližajo volitve in ga. Gončin jim je močno otežila njihovo prikrito namero. Nikogar ne zanima Kavaški klan, zanimajo jih volitve in tožilka mora proč."

Da s primerom zaradi tajnosti podatkov ni seznanjena nič bolj, kot je z njim seznanjena javnost, se je danes na ponovno ukinitev varovanja odzvala pravosodna ministrica Andreja Katič, ki sicer pričakuje izboljšave, kako policija o spremembah varovanja obvešča vpletene osebe. "Me pa seveda vedno skrbi, ker kot sem velikokrat povedala, tako sodniki kot tožilci morajo svoje delo opravljati pogumno in to lahko opravljajo na takšen način, če se počutijo varno."

Kako odgovarja Policija?

Da minister zaupa slovenski policiji in verjame, da je ocena ogroženosti, ki so jo pripravili, strokovno utemeljena, odgovarjajo z notranjega ministrstva.

Na Policiji pa očitke o maščevanju in nadzorovanju ter političnem vplivu odločno zavračajo, saj da je namen takih navedb diskreditacija dela CVZ in Policije. Da nihče ne more biti na kakršenkoli način kaznovan, ker je naznanil ravnanje, za katero verjame, da ima znake odklonskega ravnanja.

In še, da CVZ svoje naloge opravlja strokovno in zakonito, da pa bodo omenjene navedbe preverili.