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Razgrajala in napadla varnostnika, po njegovem udarcu obležala na tleh

Portorož, 13. 07. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Dogodek pred lokalo Alaya

V portoroškem lokalu so minuli konec tedna posredovali policisti, potem ko se je obiskovalka zapletla v verbalni in fizični spor z varnostnikom. 31-letnici so ob prihodu policistov odredili pridržanje. Medtem pa posnetek, ki smo ga prejeli, razkriva posredovanje enega od varnostnikov.

V nedeljo ob 2. uri so policisti intervenirali v lokalu v Portorožu. Kot so zapisali v prvem policijskem poročilu, naj bi 31-letnica plesala na odru, ko jo je varnostnik odstranil, ker pred tem ni upoštevala izrečenih navodil. "Pri tem je varnostnika žalila in zmerjala, z žalitvami pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov na kraj, zato so ji odredili pridržanje." Policija je napovedala ukrepanje po zaključenih postopkih.

Posnetek, ki ga hranimo v uredništvu, pa medtem razkriva del dogajanja pred lokalom. Na njem ženska oseba pristopi k varnostniku in ga udari v obraz, ta pa ji nato odgovori z udarcem, ki žensko podre na tla. Kot so nam potrdili na PU Koper, so s posnetkom seznanjeni.

Incident pred lokalom v Portorožu
Incident pred lokalom v Portorožu
FOTO: 24ur.com

"Policisti Policijske postaje Piran trenutno intenzivno zbirajo vsa potrebna obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Po zaključenih vseh postopkih bodo izvedeni tudi ustrezni ukrepi."

Ker uradni postopki še potekajo in ker morajo upoštevati tudi določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, trenutno več informacij ne morejo posredovati.

Da se je incident zgodil, so nam potrdili tudi v portoroškem klubu. Povedali so nam še, da z vsemi podrobnostmi niso seznanjeni ter da okoliščine dogodka preiskuje policija.

V stik smo poskušali stopiti tudi s podjetjem, ki naj bi skrbelo za varnost na dogodku. Na njihove odgovore in pojasnila še čakamo.

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