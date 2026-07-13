Razgrajala in napadla varnostnika, po njegovem udarcu obležala na tleh

V nedeljo ob 2. uri so policisti intervenirali v lokalu v Portorožu. Kot so zapisali v prvem policijskem poročilu, naj bi 31-letnica plesala na odru, ko jo je varnostnik odstranil, ker pred tem ni upoštevala izrečenih navodil. "Pri tem je varnostnika žalila in zmerjala, z žalitvami pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov na kraj, zato so ji odredili pridržanje." Policija je napovedala ukrepanje po zaključenih postopkih.

Posnetek, ki ga hranimo v uredništvu, pa medtem razkriva del dogajanja pred lokalom. Na njem ženska oseba pristopi k varnostniku in ga udari v obraz, ta pa ji nato odgovori z udarcem, ki žensko podre na tla. Kot so nam potrdili na PU Koper, so s posnetkom seznanjeni.