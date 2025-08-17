Svetli način
Črna kronika

Varnostnike, ki so pretepli skupino Slovencev, začasno suspendirali

Umag, 17. 08. 2025 14.59

K.H.
Poročali smo že, da so na plaži v Savudriji varnostniki luksuznega hotela Kempinski brutalno pretepli skupino mladih Slovencev. Iz omenjenega hotela so sporočili, da incident obžalujejo in da so vpletene varnostnike suspendirali do zaključka policijske preiskave. Poudarili so, da je vsaka oblika nasilja zanje povsem nesprejemljiva.

V hotelu Kempinski Adriatic Savudrija incident, ki se je zgodil v noči s 15. na 16. avgust, na plaži Alberi v njihovi koncesiji obžalujejo. "V tem primeru se je zgodil fizični spopad med zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino oseb, ki so bile na plaži, a niso bili gostje hotela," so za RTL Danas odgovorili iz hotela.

Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh. "Takoj je bila obveščena policija, ki je prišla na teren in izvedla potrebne postopke," so še zapisali. 

"Zaposleni v varnostnem podjetju, ki so sodelovali v incidentu, so trenutno suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila. Če bo ugotovljena odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi," sporočilo vodstva hotela povzema Net.hr

Še enkrat so izrazili iskreno obžalovanje zaradi tega incidenta. "Sočustvujemo z vsemi, ki so utrpeli kakršnekoli nevšečnosti ali poškodbe, ter upamo na njihovo hitro okrevanje. Varnost naših gostov in obiskovalcev naših objektov je vedno naša glavna prioriteta, vsaka oblika nasilja pa je popolnoma nesprejemljiva in v nasprotju z vrednotami našega hotela. Še naprej bomo izvajali vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in prijetnega bivanja vseh naših gostov," so še sporočili in dodali, da bodo javnost o nadaljnjih rezultatih preiskave pravočasno obvestili. 

Spomnimo ...

V Savudriji na plaži pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo. 

Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, so želeli vedeti, zakaj jo morajo zapustiti. 

Poškodbe ene od žrtev FOTO: POP TV

Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega in kmalu zatem so varnostniki začeli fizično napadati skupino Slovencev.

Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

