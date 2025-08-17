Varnostnike, ki so pretepli skupino Slovencev, začasno suspendirali

V hotelu Kempinski Adriatic Savudrija incident, ki se je zgodil v noči s 15. na 16. avgust, na plaži Alberi v njihovi koncesiji obžalujejo. "V tem primeru se je zgodil fizični spopad med zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino oseb, ki so bile na plaži, a niso bili gostje hotela," so za RTL Danas odgovorili iz hotela.

Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh. "Takoj je bila obveščena policija, ki je prišla na teren in izvedla potrebne postopke," so še zapisali.

"Zaposleni v varnostnem podjetju, ki so sodelovali v incidentu, so trenutno suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila. Če bo ugotovljena odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi," sporočilo vodstva hotela povzema Net.hr.

Še enkrat so izrazili iskreno obžalovanje zaradi tega incidenta. "Sočustvujemo z vsemi, ki so utrpeli kakršnekoli nevšečnosti ali poškodbe, ter upamo na njihovo hitro okrevanje. Varnost naših gostov in obiskovalcev naših objektov je vedno naša glavna prioriteta, vsaka oblika nasilja pa je popolnoma nesprejemljiva in v nasprotju z vrednotami našega hotela. Še naprej bomo izvajali vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in prijetnega bivanja vseh naših gostov," so še sporočili in dodali, da bodo javnost o nadaljnjih rezultatih preiskave pravočasno obvestili.