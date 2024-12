Varnostniki centra za varovanje in zaščito po novem upravičeni do dnevnic

Tako so po novem do dnevnic pri delu izven Ljubljane upravičeni tudi varnostniki varovanih oseb, ki so zaposleni na centru za varovanje in zaščito, ne le varnostniki, zaposleni na Generalnem sekretariatu vlade. Prve dnevnice jim bodo izplačane z decembrskimi plačami v januarju.

Konec novembra je Generalna policijska uprava (GPU) vsem svojim javnim uslužbencem ponudila anekse k pogodbi o zaposlitvi, s katerimi so na novo opredelili kraj opravljanja dela. V anekse so zapisali, da delo opravljajo na območju Slovenije, delo izven kraja sedeža organizacijske enote pa se šteje kot službeno potovanje, so za STA sporočili z GPU.

Varnostniki predsednika vlade Roberta Goloba so bili namreč na začetku mandata te vlade na njegovo zahtevo premeščeni na drug organ, to je generalni sekretariat vlade, s katerim so sklenili pogodbo o zaposlitvi. V njihovih pogodbah je kot kraj opravljanja dela naveden sedež vlade, pa tudi, da bodo delo opravljali na terenu, zato so upravičeni do dnevnic. Letos so do konca novembra za dnevnice izplačali 19.811,69 evrov, so navedli na Generalnem sekretariatu vlade.

Policijski sindikat Slovenije je za STA opozoril, da je izplačilo dnevnic varnostnikom na centru šele prvi korak k normalizaciji stanja. Pogodbe o zaposlitvi je treba po njegovih besedah prilagoditi tudi policistom, zaposlenim v enotah, ki delujejo na območju več regij, ter nekaterim službam ministrstva, katerih naloge zajemajo območje celotne države, je poudaril predsednik sindikata Rok Cvetko. Kot je dodal, je zasedenost sistemiziranih delovnih mest v centru za varovanje in zaščito nekaj manj kot 66-odstotna, kar je "skrb vzbujajoče".

Tam zaposleni policisti so sicer javni uslužbenci, ki so lahko upravičeni do več dodatkov, kot so položajni dodatek, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, nevarnost, posebne obremenitve in dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve je v izrednem pregledu dela Centra za varovanje in zaščito, s katerega so v ponedeljek odstranili stopnjo tajnosti, ugotovil številne nepravilnosti. Zaznal je tudi očitke in nezadovoljstvo o neenakomerni obremenitvi policistov in izplačilih nadurnega dela uslužbencev v centru. Poleg tega je zaznal nepravilno obračunavanje določenih dodatkov za nadomeščanje.

"Zavedamo se, da je enakovredno obravnavanje zaposlenih in pravično plačilo za opravljeno delo ključno. Zato v sodelovanju z uradom za organizacijo in kadre ministrstva za notranje zadeve to aktivno rešujemo," so za sicer STA zapisali na policiji.